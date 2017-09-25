Рыболовлев опроверг информацию об уходе из «Монако»
Владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев опроверг появившуюся ранее информацию в СМИ, согласно которой он может покинуть свою команду.
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Ранее сообщалось, что российский бизнесмен стал персоной нон грата в княжестве и его попросили дистанцироваться от князя Монако Альбера II и его окружения.
«Сегодня я опровергаю необоснованные слухи и ложные обвинения. Моё личное участие и наша коллективная работа в “Монако” будут
Рыболовлев стал владельцем «Монако» в декабре 2011 года. В сезоне-2016/17 клуб впервые за 17 лет выиграл чемпионат Франции.
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