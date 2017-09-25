Русского владельца «Монако» обвиняют в коррупции. Что происходит?
Дмитрию Рыболовлеву могут запретить въезд на территорию княжества
из-за скандала с подкупом полиции и чиновников.
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Что произошло
Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев стал персоной нон грата в княжеском дворце Монако. Российского бизнесмена попросили не появляться в резиденции
В чём причина
Всё началось в 2003 году, когда Рыболовлева свели со швейцарским
С тех пор идёт судебный процесс, который не завершён до сих пор. Однако в последний месяц расследование свернуло в неожиданную сторону. Обвиняемым стал сам Рыболовлев. По данным французского издания Le Monde, российский миллиардер пользовался своими связями — оказывал серьёзное давление на следственные органы и полицию Монако, чтобы направить ход дела в нужное русло. 22 сентября был задержан министр юстиции княжества Филипп Нармино. За неделю до этого он подал в отставку со своего поста после публикации в СМИ его переписки с адвокатом Рыболовлева Татьяной Бершеда. Как выяснилось, Нармино получал от Рыболовлева подарки и гостил в его резиденции в Швейцарии.
Интересно, что эта информация попала в руки следствия во многом
Дело, инициированное Рыболовлевым в отношении Бувье, привело следствие к раскрытию незаконной деятельности самого российского миллиардера — теперь он обвиняется в подкупе чиновников и высокопоставленных полицейских.
Фигура Рыболовлева
Дмитрий Рыболовлев — бывший владелец «Уралкалия», который в 2010 году продал свою долю компании и уехал в Монако, где приобрёл 66,7% акций местного клуба с условием, что в ближайшие четыре года инвестирует в него 100 млн евро. В состав совета директоров вошли три представителя княжества и шесть представителей компании бизнесмена, в том числе и он сам. Рыболовлев неоднократно пытался получить гражданство Монако, однако сделать это ему не удалось. С 2012 года «Монако» потратил на трансферные приобретения порядка 500 млн евро (по данным Transfermarkt.de). Состояние самого Рыболовлева оценивается в 7,3 млрд долларов.
Как сейчас дела у «Монако»
После победы в Лиге 1 (первой за 17 лет) и успешного выступления в Лиге чемпионов в прошлом сезоне «Монако» переживает период перестройки. В летнее трансферное окно клуб продал футболистов на сумму 177,5 млн евро (без учёта перехода Мбаппе в «ПСЖ», за который парижане заплатят 180 млн следующим летом). После семи туров команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «ПСЖ» на одно очко. В Лиге чемпионов монегаски в первом туре сыграли вничью с «Лейпцигом» 1:1, а 26 сентября им предстоит встреча с «Порту».
Возможные последствия
Сейчас Рыболовлев находится в отпуске в
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