СМИ: ПСЖ не предлагал Кавани €1 млн за отказ от исполнения пенальти
ТАСС, 25 сентября. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не предлагал уругвайскому нападающему Эдинсону Кавани €1 млн за отказ от исполнения пенальти в пользу бразильца Неймара. Об этом сообщает британское издание Telegraph.
В понедельник испанская газета El Pais сообщила, что президента французского клуба
Ранее французское издание L’Equipe сообщило, что в раздевалке после матча чемпионата Франции между ПСЖ и «Лионом» (2:0) между Кавани и Неймаром почти завязалась драка. В одном из эпизодов игры судья назначил штрафной в ворота «Лиона», который собирался пробить Кавани, но бразильский защитник парижского клуба Дани Алвес забрал у него мяч и передал его Неймару, который, штрафной удар забить не сумел. Позднее в ворота «Лиона» был назначен пенальти, к мячу опять подошел Кавани, но Неймар хотел сам пробить одиннадцатиметровой удар, футболисты начали спорить прямо на поле, но уругваец не пустил бразильца к мячу и в итоге не реализовал пенальти. Также отмечалось, что причиной конфликта мог стать денежный бонус в размере 1€ млн, который дается лучшему бомбардиру первенства страны.
После семи туров чемпионата Франции ПСЖ возглавляет турнирную таблицу с 19 очками в активе. Кавани в нынешнем сезоне отметился семью голами. На счету Неймара четыре забитых мяча.
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