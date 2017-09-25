Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31115878/
25 сентября 2017, 13:32 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: ПСЖ не предлагал Кавани €1 млн за отказ от исполнения пенальти

ТАСС, 25 сентября. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не предлагал уругвайскому нападающему Эдинсону Кавани €1 млн за отказ от исполнения пенальти в пользу бразильца Неймара. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

В понедельник испанская газета El Pais сообщила, что президента французского клуба Нассер-Ганим Аль-Хелаифи предложил Кавани бонус в размере €1 млн, если он откажется в дальнейшем бить пенальти и уступит это право Неймару, однако получил отказ.

Ранее французское издание L’Equipe сообщило, что в раздевалке после матча чемпионата Франции между ПСЖ и «Лионом» (2:0) между Кавани и Неймаром почти завязалась драка. В одном из эпизодов игры судья назначил штрафной в ворота «Лиона», который собирался пробить Кавани, но бразильский защитник парижского клуба Дани Алвес забрал у него мяч и передал его Неймару, который, штрафной удар забить не сумел. Позднее в ворота «Лиона» был назначен пенальти, к мячу опять подошел Кавани, но Неймар хотел сам пробить одиннадцатиметровой удар, футболисты начали спорить прямо на поле, но уругваец не пустил бразильца к мячу и в итоге не реализовал пенальти. Также отмечалось, что причиной конфликта мог стать денежный бонус в размере 1€ млн, который дается лучшему бомбардиру первенства страны.

После семи туров чемпионата Франции ПСЖ возглавляет турнирную таблицу с 19 очками в активе. Кавани в нынешнем сезоне отметился семью голами. На счету Неймара четыре забитых мяча.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«ПСЖ» предложил Кавани € 1 млн, чтобы тот отдал право пробития пенальти Неймару

«ПСЖ» предложил Кавани € 1 млн, чтобы тот отдал право пробития пенальти Неймару

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи предложил нападающему Эдинсону Кавани дополнительный бонус в размере € 1 млн в обмен на то, чтобы уругваец отдал право пробития пенальти бразильцу Неймару, утверждает El Pais. Кавани отверг это предложение, заявив, что ему не нужны деньги и что он заслужит своё право быть штатным пенальтистом команды.
Еще 7 новостей  Все новости

Симонян: Кокорин своей игрой заслужил вызов в сборную России по футболу

Фурсенко намерен встретиться с фанатами "Зенита" для обсуждения инцидента в Краснодаре

СМИ: футболист ПСЖ Кавани не уступил право бить пенальти Неймару за бонус в €1 млн

Комиссия Совфеда в октябре проверит готовность Нижнего Новгорода и Волгограда к ЧМ-2018