Китайский «Чжэцзян Итэн» обвинил охрану стадиона в Лицзяне в избиении футболистов клуба

Второй тайм матча, который проходил на домашней арене «Юньнань Лицзян» и завершился со счетом 1:1, был отложен на 50 минут. Позднее «Чжэцзян Итэн» опубликовал заявление, в котором обвинил охрану стадиона в нападении на своих игроков в перерыве матча. «В перерыве в нашей раздевалке внезапно отключилось электричество, все лампочки погасли, — говорится в заявлении. — Затем появились десятки охранников и начали без повода избивать наших игроков дубинками. Эрпат Дильшат, который забил гол в первом тайме, также пострадал в результате нападения».

Представитель «Юньнань Лицзян», в свою очередь, заявил, что представители службы безопасности его клуба действовали в целях защиты арбитров матча от игроков «Чжэцзян Итэн». «Силы безопасности был вынуждены вмешаться, когда несколько игроков начали драку с судьями: толкали и тащили их, — заявил представитель команды хозяев. — Охрана использовала только щиты, никакого насилия не было: они не прибегали к дубинкам или оружию. Если они действительно говорят правду и десятки охранников выключили свет и ворвались в раздевалку, чтобы избить их, как они смогли продолжить игру во втором тайме?».

Китайская футбольная ассоциация начала расследование данного инцидента.