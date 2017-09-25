ФИФА ослабит запрет на использование неспортивной символики в матчах

В прошлом году ФИФА оштрафовала сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Игроки национальных сборных вышли на игры отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в футболках с изображением красного мака, символизирующего память о погибших во время мировых войн солдатах. В связи с этим у ФИФА возник спор с британскими футбольными ассоциациями. В пятницу ФИФА разослала всем футбольным федерациям, входящим в организацию, циркуляр, в котором были предложены новые формулировки по данному правилу.

«Отмечая важное национальное или международное событие, необходимо учитывать чувства представителей команды- соперника (включая ее болельщиков) и широкой общественности, — говорится в сообщении ФИФА. — Мы рекомендуем, чтобы команды до матча занимались согласованием допустимых слоганов, заявлений или изображений».

Отмечается, что новая формулировка в регламенте должна быть одобрена на заседании совета ФИФА в октябре. Согласно поправке, запрещенными политическими символами на футбольных матчах будут являться: живые или мертвые люди (если соревнования не названы в их честь), политические партии, организации, группы или правительства государств, дискриминационные организации, группы, действия которых «могут обидеть значительное число людей», а также конкретные политические акты или события.