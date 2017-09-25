Эскриба уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Вильярреал»

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Клуб расторг контракт с 52-летним специалистом и поблагодарил его за работу, «Вильярреал» также покинули члены тренерского штаба Эскрибы Хосеп Алькасер и Хосе Маскарос.

В воскресенье «Вильярреал», за который выступает российский полузащитник Денис Черышев, потерпел крупное поражение от «Хетафе» в шестом туре чемпионата Испании — 0:4. В шести матчах Примеры клуб набрал 7 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Эскриба возглавил «Вильярреал» летом 2016 года. В сезоне-2016/17 команда заняла пятое место и пробилась в Лигу Европы. Ранее специалист работал с «Эльче» и «Хетафе».

Имя нового главного тренера клуба должно быть объявлено в ближайшие несколько часов.