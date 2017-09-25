Клопп и Моуринью: в Россию с победой! Как сыграли наши соперники по ЛЧ и ЛЕ
«Ливерпуль» и «МЮ» победили перед поездкой в Россию. Разбираемся, как играли в выходные все соперники российских клубов по еврокубкам.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Спартак»
«Ливерпуль»
Юрген Клопп и его весёлая команда снова выдали сумасшедший матч, едва не растеряв преимущество в два мяча. На счастье болельщиков красных, Джейми Варди при счёте 2:3 не реализовал пенальти, который сам же и заработал. Голкипер Симон Миньоле отразил удар с «точки» и тем самым исправился за свой фол, а заодно и за ошибку на выходе при первом голе «Лестера». Филиппе Коутиньо стал героем матча, забив со штрафного и отдав голевую передачу. «Сегодня Коутиньо был прекрасен. Он может гордиться этим выступлением, а я просто счастлив», — Клопп доволен, что бразилец не валяет дурака
«Марибор»
Чемпион Словении одержал две победы после матча со «Спартаком» и догнал по набранным очкам лидера чемпионата «Олимпию» из Любляны. В 10-м туре «Марибор» переиграл на выезде
«Севилья»
Команда Эдуардо Бериццо после шести туров Примеры занимает третье место, расположившись между двумя представителями Мадрида — «Атлетико» и «Реалом». Выше этого трио только «Барселона». Успешный старт «Севильи», однако в минувший
ЦСКА
«Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы значительно более рациональны, нежели «Ливерпуль», наверное, поэтому и лидируют в чемпионате Англии вместе с соседями из «Манчестер Сити». Уже в пятый раз команда Жозе Моуринью сыграла на ноль в
«Бенфика»
Лиссабонские «орлы» после поражения в 1-м туре Лиги чемпионов от ЦСКА уступили в чемпионате «Боавиште» и сыграли вничью в Кубке португальской лиги с «Брагой». Для клуба уровня «Бенфики» это уже долгая безвыигрышная серия. Настроение болельщикам команды подняла домашняя победа над «Пасуш де Феррейрой» — 2:0. «Бенфика» переиграла соперника по всем статьям. Аргентинец Франко Серви открыл счёт красивым ударом в касание, откликнувшись на кросс с правого фланга, а бразильский снайпер Жонас запихал мяч в ворота после подачи с углового. Отставание от лидирующего «Порту» — пять очков.
«Базель»
У «Базеля» не всё гладко в чемпионате Швейцарии. До этого тура команда Рафаэля Вики не могла победить в течение четырёх матчей, потерпела два поражения подряд. Возможно, поможет преодолеть кризис домашняя победа над «Цюрихом» (1:0), который до визита в Базель опережал участника Лиги чемпионов на три очка. Решающий гол в ворота латышского голкипера Андриса Ванина забил на исходе часа матча 19-летний нападающий Димитри Оберлин, который оказался самым расторопным на подборе мяча после углового. «Базель» пока лишь четвёртый, а лидирует бывший соперник «армейцев» «Янг Бойз».
«Зенит»
«Реал Сосьедад»
Баски здорово стартовали в чемпионате Испании, одержав три победы и накидав соперникам десяток голов, но затем из них словно выпустили воздух. Теперь у «Реала Сосьедад» три поражения подряд с общим счётом 3:9! В обороне зенитовского соперника есть проблемы, что доказал и воскресный матч. Команда Эусебио Сакристана была бита «Валенсией» в
«Вардар»
Чемпион Македонии, крупно проигравший «Зениту» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы, устремился в погоню за резво начавшей сезон «Шкендией». Вот только выступление на несколько фронтов даётся нелегко. В 7-м туре чемпионата «Вардар» довольствовался минимальной победой в гостях над «Пелистером» — 1:0. Три очка команде Чедомира Яневски принёс гол Деяна Блажевски. 31-летний полузащитник хладнокровно реализовал выход один на один.
«Русенборг»
Многократный чемпион Норвегии уверенно идёт к очередному золоту, за семь туров до финиша опережая ближайшего преследователя на 10 очков. В субботу «Русенборг» добыл крупную победу в Лиллестрёме — 3:0. На трибунах можно было увидеть колоритных болельщиков хозяев с плакатом «Мы против современного футбола». Вот и «Лиллестрём» сыграл, наверное, как футболисты из далёкого прошлого, по крайней мере голкипер Марко Марич точно. Сперва хорвату забили в ближний угол, а затем он грубо ошибся с выбором позиции и нелепо пропустил мяч после удара
«Локомотив»
«Фастав»
Команда из Злина не относится к элите чешского футбола, вот и в нынешнем сезоне «Фастав» держится в середняках. С 1-го тура чемпионата соперник «Локомотива» чередовал поражения с победами, но в прошедший
«Копенгаген»
Датский гранд
«Шериф»
Самый увлекательный вечер
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter