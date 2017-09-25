Клопп и Моуринью: в Россию с победой! Как сыграли наши соперники по ЛЧ и ЛЕ

«Спартак»

«Ливерпуль»

Юрген Клопп и его весёлая команда снова выдали сумасшедший матч, едва не растеряв преимущество в два мяча. На счастье болельщиков красных, Джейми Варди при счёте 2:3 не реализовал пенальти, который сам же и заработал. Голкипер Симон Миньоле отразил удар с «точки» и тем самым исправился за свой фол, а заодно и за ошибку на выходе при первом голе «Лестера». Филиппе Коутиньо стал героем матча, забив со штрафного и отдав голевую передачу. «Сегодня Коутиньо был прекрасен. Он может гордиться этим выступлением, а я просто счастлив», — Клопп доволен, что бразилец не валяет дурака из-за несостоявшегося трансфера в «Барселону».

«Марибор»

Чемпион Словении одержал две победы после матча со «Спартаком» и догнал по набранным очкам лидера чемпионата «Олимпию» из Любляны. В 10-м туре «Марибор» переиграл на выезде красно-белую команду с милым названием «Алюминий» — 3:2. Причём игра для участника Лиги чемпионов получилась тяжёлой. «Марибор» пропустил быстрый гол, уступал в счёте до 65-й минуты, потом опять позволил «Алюминию» выйти вперёд, но дожал соперника в концовке, оставшись вдесятером. У атакующего полузащитника Валона Ахмеди — забитый мяч и голевая передача с углового.

«Севилья»

Команда Эдуардо Бериццо после шести туров Примеры занимает третье место, расположившись между двумя представителями Мадрида — «Атлетико» и «Реалом». Выше этого трио только «Барселона». Успешный старт «Севильи», однако в минувший уик-энд она потерпела первое поражение как раз от «Атлетико» на его новом стадионе «Ванда Метрополитано». Более того, ни один из 11 ударов по воротам в исполнении гостей не пришёлся в створ. В начале второй половины Стивен Н’Зонзи ошибся под давлением Янника Феррейры-Карраско и подарил гол бельгийцу, а в середине тайма «Атлетико» завертел карусель у ворот «Севильи», после чего Антуан Гризманн увеличил преимущество хозяев.

ЦСКА

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы значительно более рациональны, нежели «Ливерпуль», наверное, поэтому и лидируют в чемпионате Англии вместе с соседями из «Манчестер Сити». Уже в пятый раз команда Жозе Моуринью сыграла на ноль в Премьер-Лиге. В Саутгемптоне соперника ЦСКА ждало непростое испытание, но «Манчестер Юнайтед» сумел набрать три очка благодаря одному-единственному голу Ромелу Лукаку. Теперь в активе бельгийского нападающего шесть голов в шести матчах. Атлетичный Лукаку потолкался с защитником, выиграл верховую борьбу после подачи слева Эшли Янга, пробил головой и сам же добил мяч в сетку.

«Бенфика»

Лиссабонские «орлы» после поражения в 1-м туре Лиги чемпионов от ЦСКА уступили в чемпионате «Боавиште» и сыграли вничью в Кубке португальской лиги с «Брагой». Для клуба уровня «Бенфики» это уже долгая безвыигрышная серия. Настроение болельщикам команды подняла домашняя победа над «Пасуш де Феррейрой» — 2:0. «Бенфика» переиграла соперника по всем статьям. Аргентинец Франко Серви открыл счёт красивым ударом в касание, откликнувшись на кросс с правого фланга, а бразильский снайпер Жонас запихал мяч в ворота после подачи с углового. Отставание от лидирующего «Порту» — пять очков.

«Базель»

У «Базеля» не всё гладко в чемпионате Швейцарии. До этого тура команда Рафаэля Вики не могла победить в течение четырёх матчей, потерпела два поражения подряд. Возможно, поможет преодолеть кризис домашняя победа над «Цюрихом» (1:0), который до визита в Базель опережал участника Лиги чемпионов на три очка. Решающий гол в ворота латышского голкипера Андриса Ванина забил на исходе часа матча 19-летний нападающий Димитри Оберлин, который оказался самым расторопным на подборе мяча после углового. «Базель» пока лишь четвёртый, а лидирует бывший соперник «армейцев» «Янг Бойз».

«Зенит»

«Реал Сосьедад»

Баски здорово стартовали в чемпионате Испании, одержав три победы и накидав соперникам десяток голов, но затем из них словно выпустили воздух. Теперь у «Реала Сосьедад» три поражения подряд с общим счётом 3:9! В обороне зенитовского соперника есть проблемы, что доказал и воскресный матч. Команда Эусебио Сакристана была бита «Валенсией» в Сан-Себастьяне — 2:3. Хозяева дважды отыгрывались, но гости всё-таки забили третий гол в концовке. К слову, автором двух голевых передач «летучих мышей» стал арендованный у «ПСЖ» Гонсалу Гуэдеш. «Реал Сосьедад» не справился с атаками гостей на скорости — так и получил все три пробоины.

«Вардар»

Чемпион Македонии, крупно проигравший «Зениту» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы, устремился в погоню за резво начавшей сезон «Шкендией». Вот только выступление на несколько фронтов даётся нелегко. В 7-м туре чемпионата «Вардар» довольствовался минимальной победой в гостях над «Пелистером» — 1:0. Три очка команде Чедомира Яневски принёс гол Деяна Блажевски. 31-летний полузащитник хладнокровно реализовал выход один на один.

«Русенборг»

Многократный чемпион Норвегии уверенно идёт к очередному золоту, за семь туров до финиша опережая ближайшего преследователя на 10 очков. В субботу «Русенборг» добыл крупную победу в Лиллестрёме — 3:0. На трибунах можно было увидеть колоритных болельщиков хозяев с плакатом «Мы против современного футбола». Вот и «Лиллестрём» сыграл, наверное, как футболисты из далёкого прошлого, по крайней мере голкипер Марко Марич точно. Сперва хорвату забили в ближний угол, а затем он грубо ошибся с выбором позиции и нелепо пропустил мяч после удара из-за штрафной. Третий гол Никлас Бендтнер забил с пенальти — у датчанина дубль в этой игре.

«Локомотив»

«Фастав»

Команда из Злина не относится к элите чешского футбола, вот и в нынешнем сезоне «Фастав» держится в середняках. С 1-го тура чемпионата соперник «Локомотива» чередовал поражения с победами, но в прошедший уик-энд вдруг сыграл дома вничью с пражской «Славией» (1:1), у которой отсутствовал травмированный Мигел Данни. «Фастав» пропустил гол за 15 минут до конца: голкипер Станислав Достал не достал мяч, полетевший в ворота от спины своего же защитника. Тем не менее подопечные Богумила Паника не запаниковали и спасли игру. Дам Диоп побежал на добивание и заработал пенальти, а Вукадин Вукадинович записал свою фамилию (или отчество?) на табло, забив с «точки».

«Копенгаген»

Датский гранд мало-помалу набирает обороты: третий матч подряд в чемпионате команда Столе Сольбаккена забивает четыре гола. Благодаря трём ярким победам разыгравшийся «Копенгаген» сократил отставание от лидера чемпионата «Норшеллана» до двух очков. «Силькеборг» удалось разгромить на своём стадионе «Паркен», не пропустив ни одного мяча. Решающий вклад внёс словенский полузащитник Беньямин Вербич, забивший первые два гола хозяев. Правда, «Копенгагену» в этот день чуть-чуть повезло. «Силькеборг» ещё при счёте 0:0 попал по разу в штангу и перекладину.

«Шериф»