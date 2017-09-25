«Барселона» попытается приобрести Коутиньо в январе

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Как сообщает Sport.es, в январе будущего года каталонский клуб вновь попробует приобрести бразильца или отложит этот трансфер уже на лето 2018 года.

Летом нынешнего года сообщалось, что «Ливерпуль» готов продать Коутиньо в «Барселону» за € 160 млн, но параллельно пытался договориться с «Баварией» по Томасу Мюллеру. После того как попытки заполучить немецкого нападающего успехом не увенчались, мерсисайдцы решили не продавать Коутиньо.