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25 сентября 2017, 11:33 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

В «Реале» считают, что судьи и RFEF сговорились против клуба

Руководство «Реала» крайне недовольно работой арбитров в матчах с участием команды в чемпионате Испании, утверждает Marca.

Руководство Реала крайне недовольно работой арбитров в матчах с участием команды в чемпионате Испании. Увеличить
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В клубе полагают, что между высшими руководителями местного футбола существует сговор против команды.

Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес всегда поддерживал соперников действующей власти Королевской федерации футбола Испании (RFEF), и именно по этой причине, по версии мадридцев, RFEF влияет на назначение неопытных арбитров на игры команды, которые регулярно ошибаются в пользу соперников «Королевского клуба».

С начала сезона уже три игрока «Реала» получали красные карточки: Криштиану Роналду, Серхио Рамос и Марселу. Главный тренер команды Зинедин Зидан, редко комментирующий работу арбитров, отреагировал на регулярные ошибки судей следующим образом: «Я не удивлен тому, что судьи не назначают пенальти в ворота соперников в наших матчах, зато регулярно дают их «Барселоне».

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