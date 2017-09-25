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25 сентября 2017, 11:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Митрюшкин признан лучшим игроком «Сьона» в матче с «Янг Бойз»

Российский голкипер Антон Митрюшкин признан лучшим игроком «Сьона» в матче с «Янг Бойз».

Российский голкипер Антон Митрюшкин признан лучшим игроком <span class=error>Сьона</span> в матче с <span class=error>Янг</span> <span class=error>Бойз</span>. Увеличить
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Таково решение болельщиков, которые приняли участие в голосовании. Результаты были опубликованы на официальной странице швейцарского клуба в «Твиттере». За 21-летнего вратаря свои голоса отдали 60% фанатов.

В матче с «Янг Бойз», который «Сьон» проиграл (0:1), Антон Митрюшкин отыграл 90 минут. Всего в нынешнем сезоне Антон Митрюшкин принял участие в 9 матчах швейцарской Суперлиги и пропустил 10 голов.

Напомним, что ранее болельщики признали Митрюшкина лучшим игроком клуба в августе.

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