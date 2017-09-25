Митрюшкин признан лучшим игроком «Сьона» в матче с «Янг Бойз»
Российский голкипер Антон Митрюшкин признан лучшим игроком «Сьона» в матче с «Янг Бойз».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Таково решение болельщиков, которые приняли участие в голосовании. Результаты были опубликованы на официальной странице швейцарского клуба в «Твиттере». За 21-летнего вратаря свои голоса отдали 60% фанатов.
В матче с «Янг Бойз», который «Сьон» проиграл (0:1), Антон Митрюшкин отыграл 90 минут. Всего в нынешнем сезоне Антон Митрюшкин принял участие в 9 матчах швейцарской Суперлиги и пропустил 10 голов.
Напомним, что ранее болельщики признали Митрюшкина лучшим игроком клуба в августе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter