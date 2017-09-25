Митрюшкин признан лучшим игроком «Сьона» в матче с «Янг Бойз»

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Таково решение болельщиков, которые приняли участие в голосовании. Результаты были опубликованы на официальной странице швейцарского клуба в «Твиттере». За 21-летнего вратаря свои голоса отдали 60% фанатов.

В матче с «Янг Бойз», который «Сьон» проиграл (0:1), Антон Митрюшкин отыграл 90 минут. Всего в нынешнем сезоне Антон Митрюшкин принял участие в 9 матчах швейцарской Суперлиги и пропустил 10 голов.

Напомним, что ранее болельщики признали Митрюшкина лучшим игроком клуба в августе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">FC Sion- <a href="https://twitter.com/BSC_YB">@BSC_YB</a>: Anton Mitryushkin élu joueur du match avec 60% de vos votes !<a href="https://twitter.com/hashtag/FCSYB?src=hash">#FCSYB</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AM1?src=hash">#AM1</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/HopSion?src=hash">#HopSion</a> <a href="https://t.co/eajgfKHuUu">pic.twitter.com/eajgfKHuUu</a></p>— FC Sion (@FCSion) <a href="https://twitter.com/FCSion/status/912219941146906624">25 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>