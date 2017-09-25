«Манчестер Сити» готовится предложить Стерлингу новый контракт
Руководство «Манчестер Сити» готово уже в январе будущего года предложить новый контракт полузащитнику Рахиму Стерлингу, сообщает Daily Star.
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Боссы «горожан» готовы на это пойти, несмотря на то что действующее соглашение хавбека с клубом истекает только через три года.
Отмечается, что к этому решению подталкивает отличная игра 22-летнего футболиста на старте сезона — в пяти стартовых матчах чемпионата Англии Стерлинг забил пять мячей.
Кроме того, ожидается, что «Манчестер Сити» готов продлить контракты с Кевином Де Брёйне, Давидом Сильвой и Габриэлом Жезусом.
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