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25 сентября 2017, 11:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Де Хеа ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продлить контракт с манкунианцами.

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид де <span class=error>Хеа</span> может продлить контракт с манкунианцами. Увеличить
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Действующий договор 26-летнего футболиста истекает летом 2019 года, но стороны уже ведут переговоры о его продлении. Об этом сообщает The Independet. Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью также выступает за то, чтобы де Хеа оставался в команде как можно дольше.

Давид де Хеа играет за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, куда перешёл из мадридского «Атлетико» за € 25 млн. С тех пор испанец принял участие в 277 официальных матчах за «Манчестер Юнайтед» и пропустил 279 голов.

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