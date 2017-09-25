Де Хеа ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта

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Действующий договор 26-летнего футболиста истекает летом 2019 года, но стороны уже ведут переговоры о его продлении. Об этом сообщает The Independet. Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью также выступает за то, чтобы де Хеа оставался в команде как можно дольше.

Давид де Хеа играет за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, куда перешёл из мадридского «Атлетико» за € 25 млн. С тех пор испанец принял участие в 277 официальных матчах за «Манчестер Юнайтед» и пропустил 279 голов.