В гостях хорошо

Действующий чемпион страны переиграл на своем поле гостей из Тараза. Забив два мяча в середине первой половины встречи, сильнейшая команда Казахстана без особых проблем довела поединок до его логического завершения. «Астана» на протяжении всей встречи атаковала, гости вынуждены были защищаться большими силами. Понятно, что у игроков столичной дружины в головах был предстоящий матч группового этапа Лиги Европы со «Славией», и если матч с таразцами считать его генеральной репетицией, то хотелось бы, конечно, увидеть от нашего чемпиона большего процента реализации создаваемых моментов.



«Кайрат» свой поединок тоже выиграл и вновь оказался на самом верху турнирной таблицы КПЛ-2017, заметно уступая чемпиону страны трех последних лет, однако, по потерянным очкам. Но алматинцам деваться некуда — нужно побеждать в каждом новом поединке, чтобы оставаться в статусе претендента на «золото». На этот раз оказываться проигравшим в противостоянии с алматинцами пришел черед «Т обола». Победа над костанайцами стала для «Кайрата» восьмой подряд в продолжающемся чемпионате страны. Дружина из южной столицы все еще в деле.



Неожиданно проиграли на своем поле «Кайсару» актюбинцы. Любопытно, что эта победа стала для кызылординцев первой на выезде с 18 марта. Матч был очень важным для обоих соперников. Похоже, Стойчо Младенов принял все же верное решение, дав отдохнуть некоторым лидерам команды в домашнем противостоянии с «Астаной». Впрочем, героем этой встречи стал тот, кто с чемпионом отыграл полный поединок — Максат Байжанов, продравшийся сквозь строй игроков «Актобе» и нанесший точный удар. В составе хозяев поля, не согласных, в целом, на поражение, такого игрока, однако, не нашлось.



Тормознул разогнавшийся было «Акжайык» на его же поле «Шахтер». Обе команды приложили немало усилий, чтобы не уйти с поля проигравшими, однако удача улыбнулась в итоге все же карагандинцам. Уже в компенсированное время едва ли не самый активный в этот день горняк Кореде Айегбуси получил шанс принести своей команде такую нужную победу и воспользовался им сполна. Карагандинцы отстояли за собой шестую строчку в турнирной таблице КПЛ. Но не тот ли это случай, когда аппетит приходит во время еды?..



Очередную неудачу потерпел «Окжетпес». Создается впечатление, что кокшетауская дружина давно уже смирилась с перспективой претерпеть по итогам этого сезона понижение в классе — команда проиграла теперь уже пять последних матчей. Вот и в домашнем поединке с «Атырау» синегорцы сделали слишком мало, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью. В свою очередь, гости после отставки российского специалиста Сергея Павлова как будто бы встрепенулись и прервали собственную шестиматчевую безвыигрышную серию. Однако говорить, что кризис нефтяниками преодолен, конечно же, пока еще слишком рано, — все главные сражения за право остаться в элите у атыраусцев впереди.



Откровенно доигрывает уже сезон «Ордабасы». Даже перед собственными болельщиками шымкентцы не гнушаются уже уступать бывшему не так давно принципиальным для них соперником «Иртышу», у которого дела сейчас идут явно не лучшим образом. Грозный голеадор гостей Исмаэль Беко Фофана, забивший за предыдущие 24 матча в нашей Премьер-Лиге аж 2 мяча, ровно столько же отправил вчера в ворота южан на их поле, в обоих случаях переиграв тет-а-тет на широком шаге остававшегося у хозяев последним защитником стоячего Самата Смакова. Все понятно с южанами — конец сезона, задачи все решены. Но не уважать до такой степени собственных поклонников — это, конечно, не дело.



В общем, итог уик-энда — 2−4 в пользу приезжих. То ли еще будет?..