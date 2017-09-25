Солигорский «Шахтер» вышел в лидеры футбольного чемпионата Беларуси

В домашнем поединке 23-го тура с одним из аутсайдеров первенства «Ислочью» горняки победили с крупным счетом 4:0. Минские динамовцы в гостевом матче с брестским «Динамо» уступили с минимальным результатом — 0:1. Идущий третьим борисовский БАТЭ на своем поле учинил разгром «Слуцку» — 6:0. В этой встрече хет-трик оформил лидер атак борисовчан Михаил Гордейчук, который с 14 голами возглавляет бомбардирскую гонку.

Результаты остальных встреч 23-го тура: «Гомель» — «Днепр» (Могилев) — 0:0, «Славия» (Мозырь) — «Крумкачы» (Минск) — 3:1, «Минск» — «Витебск» — 0:0, «Городея» — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:0, «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1.

Положение в группе лидеров: «Шахтер» — 53 очка (разница мячей — 39−13), «Динамо» (Минск) — 52 (33−12), БАТЭ — 51 (44−11). Внизу турнирной таблицы по-прежнему «Ислочь» и «Нафтан», у которых по 8 зачетных баллов.

В 24-м туре встречаются:

29 сентября — «Ислочь» — «Славия», «Витебск» — «Динамо» (Брест);.

30 сентября — «Крумкачы» — «Неман», «Нафтан» — «Гомель», «Днепр» — «Минск»;.

1 октября — «Динамо» (Минск) — БАТЭ, «Слуцк» — «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ» — «Городея».