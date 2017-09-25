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25 сентября 2017, 10:26 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Сын Зидана получил красную карточку после собственной ошибки. Видео

В матче 6-го тура третьего дивизиона Испании между «Навалькарнеро» и молодежным составом «Реала» (2:1) на 58-й минуте был удален вратарь гостей Лука Зидан.

Француз, пытаясь выбить мяч подальше от своих владений, угодил в соперника, которого же сам в итоге и повалил в своей штрафной. Главный арбитр встречи тут же предъявил 19-летнему голкиперу красную карточку, а мадридцы продолжили встречу вдевятером.

Отметим, что Лука Зидан довольно регулярно попадает на страницы газет после своих ошибок. С этого сезона вратарь также является представителем главного состава «Реала», которым руководит его отец — Зинедин Зидан.

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