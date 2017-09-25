Сын Зидана получил красную карточку после собственной ошибки. Видео

Француз, пытаясь выбить мяч подальше от своих владений, угодил в соперника, которого же сам в итоге и повалил в своей штрафной. Главный арбитр встречи тут же предъявил 19-летнему голкиперу красную карточку, а мадридцы продолжили встречу вдевятером.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This is absolutely shocking decision-making rom Luca Zidane <a href="https://t.co/r5Iaz7Dywi">pic.twitter.com/r5Iaz7Dywi</a></p>— Kiyan Sobhani (@KiyanSo) <a href="https://twitter.com/KiyanSo/status/911980362011734016">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отметим, что Лука Зидан довольно регулярно попадает на страницы газет после своих ошибок. С этого сезона вратарь также является представителем главного состава «Реала», которым руководит его отец — Зинедин Зидан.