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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31112598/
25 сентября 2017, 10:20 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Форвард «Брайтона» может быть дисквалифицирован на четыре игры

Нападающему «Брайтона» Томеру Хемеду грозит четырехматчевая дисквалификация, информирует The Sun.

Во время матча 6-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:0) израильтянин умышленно наступил на ногу защитнику «сорок» ДеАндре Йедлину. Эпизод остался без внимания главного арбитра встречи, но попал в объективы телекамер, и теперь будет дополнительно изучен Футбольной ассоциацией Англии (FA).

Примечательно, что именно Хемед стал автором единственного гола в минувшей встрече.

Брайтон & Хоув
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