Форвард «Брайтона» может быть дисквалифицирован на четыре игры

Во время матча 6-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:0) израильтянин умышленно наступил на ногу защитнику «сорок» ДеАндре Йедлину. Эпизод остался без внимания главного арбитра встречи, но попал в объективы телекамер, и теперь будет дополнительно изучен Футбольной ассоциацией Англии (FA).

Примечательно, что именно Хемед стал автором единственного гола в минувшей встрече.