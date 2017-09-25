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25 сентября 2017, 10:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вердер» не намерен увольнять главного тренера Нури

Руководство бременского «Вердера» продолжает доверять главному тренеру команды Александеру Нури и не собирается отправлять его в отставку.

Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Франк Бауманн.

«Мы полностью уверены в Нури. Поэтому в нашем клубе нет дискуссий на этот счёт», — приводит слова Бауманна интернет-издание Sport1.

По итогам первых шести туров чемпионата Германии «Вердер» набрал всего три очка и занимает место на предпоследней строчке турнирной таблицы. Бременцы опережают только «Кёльн», на счёту которого лишь одно очко. В очередном туре подопечным Нури предстоит на выезде встретиться с «Гамбургом».

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