«Вердер» не намерен увольнять главного тренера Нури

Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Франк Бауманн.

«Мы полностью уверены в Нури. Поэтому в нашем клубе нет дискуссий на этот счёт», — приводит слова Бауманна интернет-издание Sport1.

По итогам первых шести туров чемпионата Германии «Вердер» набрал всего три очка и занимает место на предпоследней строчке турнирной таблицы. Бременцы опережают только «Кёльн», на счёту которого лишь одно очко. В очередном туре подопечным Нури предстоит на выезде встретиться с «Гамбургом».