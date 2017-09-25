Вратарь голландского клуба отбил четыре удара за пять секунд
Вратарь роттердамской «Спарты» Рой Кортсмит совершил невероятное спасение в гостевом матче шестого тура Эредивизи против клуба «Ден Хааг».
Это произошло во втором тайме при счете 1:0 в пользу хозяев. Кортсмит отбил четыре удара в упор в течение нескольких секунд. Однако сейвы не помогли его команде набрать очки.
В итоге, «Ден Хааг» все же победил 1:0 и набрал семь очков. «Спарта» занимает 15 место с пятью очками.
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