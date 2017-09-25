Вратарь голландского клуба отбил четыре удара за пять секунд

Это произошло во втором тайме при счете 1:0 в пользу хозяев. Кортсмит отбил четыре удара в упор в течение нескольких секунд. Однако сейвы не помогли его команде набрать очки.

В итоге, «Ден Хааг» все же победил 1:0 и набрал семь очков. «Спарта» занимает 15 место с пятью очками.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Sparta goalkeeper Roy Hordsmit makes 4 point blank saves in a matter of seconds against ADO Den Haag. <a href="https://t.co/KOXycb9svP">pic.twitter.com/KOXycb9svP</a></p>— Ball Street (@BallStreet) <a href="https://twitter.com/BallStreet/status/911928419063144449">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>