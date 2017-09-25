Хуммельс настаивает, что не критиковал тактику Анчелотти

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Об этом футболист сказал после домашнего матча 6-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом». Хозяева поля вели по ходу игры со счётом 2:0, однако позволили «волкам» забить дважды и завоевать очко.