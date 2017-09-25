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25 сентября 2017, 9:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хуммельс настаивает, что не критиковал тактику Анчелотти

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс отметил, что не ставил под сомнение тактические концепции главного тренера команды Карло Анчелотти.

Защитник мюнхенской Баварии <span class=error>Матс</span> Хуммельс отметил что не ставил под сомнение тактические концепции главного тренера команды Карло Анчелотти. Увеличить
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Об этом футболист сказал после домашнего матча 6-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом». Хозяева поля вели по ходу игры со счётом 2:0, однако позволили «волкам» забить дважды и завоевать очко.

«Мои слова поняли совершенно неправильно. Наша тактика работает отлично. Мы получили от тренера чёткое указание не идти в прессинг в определённых ситуациях. Несмотря на его слова, мы делали это, в результате чего “Вольфсбург” сумел добиться успеха. Вместо этого мы должны были перевести игру в спокойное русло», — цитирует Хуммельса интернет-портал Goal.

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