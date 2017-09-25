Наставник «Валенсии» Тораль получил травму, празднуя победный гол своей команды

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На 85-й минуте нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза забил третий мяч своей команды, установил окончательный счёт встречи. Наставник левантийцев резко вскочил на ноги и повредил подколенное сухожилие.

«Это не проблема, если травмы получаю только я. Я ведь тренер. Хотя, конечно, мне нужно быть хладнокровнее», — сказал после матча Тораль.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Valencia boss Marcelino pulls hamstring celebrating winner<a href="https://t.co/bQCgTHQb1h">https://t.co/bQCgTHQb1h</a> <a href="https://t.co/BevkLhTzJ5">pic.twitter.com/BevkLhTzJ5</a></p>— AS English (@English_AS) <a href="https://twitter.com/English_AS/status/912078159033532416">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>