Наставник «Валенсии» Тораль получил травму, празднуя победный гол своей команды
Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль получил травму, празднуя победный гол в ворота «Реала Сосьедад» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании, сообщает AS.
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На 85-й минуте нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза забил третий мяч своей команды, установил окончательный счёт встречи. Наставник левантийцев резко вскочил на ноги и повредил подколенное сухожилие.
«Это не проблема, если травмы получаю только я. Я ведь тренер. Хотя, конечно, мне нужно быть хладнокровнее», — сказал после матча Тораль.
28 сентября «Реал Сосьедад» ждёт встреча с «Зенитом» в
|24.09.2017 21:45
|основной раунд: 6-й тур
|Anoeta
|Реал Сосьедад
|2:3
|Валенсия
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Эусебио Сакристан
|Марселино Гарсия Тораль
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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