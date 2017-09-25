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25 сентября 2017, 9:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Наставник «Валенсии» Тораль получил травму, празднуя победный гол своей команды

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль получил травму, празднуя победный гол в ворота «Реала Сосьедад» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании, сообщает AS.

Главный тренер Валенсии <span class=error>Марселино</span> <span class=error>Гарсия</span> <span class=error>Тораль</span> получил травму празднуя победный гол в ворота Реала Сосьедад (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании сообщает AS. Увеличить
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На 85-й минуте нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза забил третий мяч своей команды, установил окончательный счёт встречи. Наставник левантийцев резко вскочил на ноги и повредил подколенное сухожилие.

«Это не проблема, если травмы получаю только я. Я ведь тренер. Хотя, конечно, мне нужно быть хладнокровнее», — сказал после матча Тораль.

28 сентября «Реал Сосьедад» ждёт встреча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в рамках Лиги Европы.

24.09.2017 21:45 основной раунд: 6-й тур Anoeta
Реал Сосьедад 2:3 Валенсия
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Марселино Гарсия Тораль
Голы
33′ Ариц Элустондо (М. Ойярсабаль) 15
59′ Микель Ойярсабаль (К. Родригес) 18
19 Морено Родриго (Гонсалу Гедеш) 26′
30 Начо Видаль (К. Солер) 55′
9 Симоне Дзадза (Гонсалу Гедеш) 85′
Составы
Херонимо Рульи 1
Ариц Элустондо 15
Альваро Одриосола 19
Кевин Родригес 20
Асьер Андонехи Ильярраменди 4
50′ 68′ Игор Субельдия 5
Давид Сурутуса 17
77′ Микель Ойярсабаль 18
82′ Аргарате Хаби Прието 10
Рубен Пардо 14
45′ Хуан Мигель Хуанми 7
Аднан Янузай 8
72′ да Силва Виллиан Жозе 12
Серхио Каналес 16
1 Хауме Доменеч 90+4′
5 Габриэл Паулиста
24 Эсекиэль Гарай
30 Начо Видаль
10 Даниэль Парехо
16 Жоффре Кондогбья 45′ 79′
7 Гонсалу Гедеш 9′
9 Симоне Дзадза
14 Хосе Гайя 75′ 56′
26 Тони Лато
18 Карлос Солер 75′
11 Андреас Перейра
19 Морено Родриго 75′ 27′
22 Санти Мина 90+2′
Статистика
3 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 4
7 Угловые 6
11 Фолы 13
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Зарубежного футбола

Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл третий подряд матч в Примере

Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл третий подряд матч в Примере

«Реал Сосьедад», являющийся соперником «Зенита» по групповой стадии Лиги Европы, уступил «Валенсии» в матче 6-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
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