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25 сентября 2017, 9:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Милик пропустит до 6 месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки колена

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик пропустит от четырёх до шести месяцев из-за травмы, полученной в матче шестого тура итальянской серии A с командой СПАЛ (3:2), сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Обследование показало, что у 23-летнего футболиста разрыв передней крестообразной связки колена.

Напомним, осенью прошлого года Милик также получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и пропустил четыре месяца.

В нынешнем сезоне Аркадиуш провёл на «Наполи» три матча в итальянском чемпионате и забил один мяч.

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