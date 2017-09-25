Милик пропустит до 6 месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки колена

Обследование показало, что у 23-летнего футболиста разрыв передней крестообразной связки колена.

Напомним, осенью прошлого года Милик также получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и пропустил четыре месяца.

В нынешнем сезоне Аркадиуш провёл на «Наполи» три матча в итальянском чемпионате и забил один мяч.