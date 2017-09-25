Милик пропустит до 6 месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки колена
Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик пропустит от четырёх до шести месяцев
из-за травмы, полученной в матче шестого тура итальянской серии A с командой СПАЛ (3:2), сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обследование показало, что у 23-летнего футболиста разрыв передней крестообразной связки колена.
Напомним, осенью прошлого года Милик также получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и пропустил четыре месяца.
В нынешнем сезоне Аркадиуш провёл на «Наполи» три матча в итальянском чемпионате и забил один мяч.
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