«ПСЖ» предложил Кавани € 1 млн, чтобы тот отдал право пробития пенальти Неймару
Президент «ПСЖ» Нассер
Аль-Хелаифи предложил нападающему Эдинсону Кавани дополнительный бонус в размере € 1 млн в обмен на то, чтобы уругваец отдал право пробития пенальти бразильцу Неймару, утверждает El Pais. Кавани отверг это предложение, заявив, что ему не нужны деньги и что он заслужит своё право быть штатным пенальтистом команды.
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По данным источника,
Во время матча 6-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» (2:0) Кавани и Неймар несколько раз спорили по поводу того, кто из них будет исполнять пенальти и штрафные удары. В европейских СМИ появлялась информация о стычке бразильца и уругвайца после встречи в раздевалке, которая едва не переросла в драку. Кроме того, в Испании сообщили, что Неймар попросил руководство «ПСЖ» продать Кавани.
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