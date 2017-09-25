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25 сентября 2017, 2:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» предложил Кавани € 1 млн, чтобы тот отдал право пробития пенальти Неймару

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи предложил нападающему Эдинсону Кавани дополнительный бонус в размере € 1 млн в обмен на то, чтобы уругваец отдал право пробития пенальти бразильцу Неймару, утверждает El Pais. Кавани отверг это предложение, заявив, что ему не нужны деньги и что он заслужит своё право быть штатным пенальтистом команды.

Президент <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Нассер</span> <nobr>Аль-Хелаифи</nobr> предложил нападающему <span class=error>Эдинсону</span> <span class=error>Кавани</span> дополнительный бонус в размере € 1 млн в обмен на то чтобы уругваец отдал право <span class=error>пробития</span> пенальти бразильцу <span class=error>Неймару</span> утверждает El <span class=error>Pais</span>. Увеличить
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По данным источника, Аль-Хелаифи также послал своих советников к Неймару. Они должны были уговорить бразильца отказаться от роли пенальтиста в случае неудачи в переговорах с Кавани. Однако бразилец не понял аргументов, которые ему были приведены, и остался недоволен этим разговором.

Во время матча 6-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» (2:0) Кавани и Неймар несколько раз спорили по поводу того, кто из них будет исполнять пенальти и штрафные удары. В европейских СМИ появлялась информация о стычке бразильца и уругвайца после встречи в раздевалке, которая едва не переросла в драку. Кроме того, в Испании сообщили, что Неймар попросил руководство «ПСЖ» продать Кавани.

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