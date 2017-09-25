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25 сентября 2017, 0:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

АЕК победил «Олимпиакос», проигрывая со счётом 0:2 к 64-й минуте

АЕК Афины одержал волевую победу над «Олимпиакосом» в матче пятого тура чемпионата Греции. Встреча проходила в Афинах на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На голы Марко Марина и Вадиса Оджиджа-Офоэ хозяева ответили дублем Лазароса Христодулопулоса и точным ударом Петроаса Манталоса.

АЕК Афины, который набрал 13 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Греции. «Олимпиакос», имеющий в активе восемь баллов, находится на четвёртой строчке.

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