АЕК победил «Олимпиакос», проигрывая со счётом 0:2 к 64-й минуте

На голы Марко Марина и Вадиса Оджиджа-Офоэ хозяева ответили дублем Лазароса Христодулопулоса и точным ударом Петроаса Манталоса.

АЕК Афины, который набрал 13 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Греции. «Олимпиакос», имеющий в активе восемь баллов, находится на четвёртой строчке.