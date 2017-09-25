АЕК победил «Олимпиакос», проигрывая со счётом 0:2 к 64-й минуте
АЕК Афины одержал волевую победу над «Олимпиакосом» в матче пятого тура чемпионата Греции. Встреча проходила в Афинах на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
На голы Марко Марина и Вадиса
АЕК Афины, который набрал 13 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Греции. «Олимпиакос», имеющий в активе восемь баллов, находится на четвёртой строчке.
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