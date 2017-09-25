«Марсель» выиграл у «Тулузы» и вышел на пятое место в Лиге 1
«Марсель» выиграл у «Тулузы» в матче седьмого тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. «Тулуза» не смогла победить в третьем матче турнира подряд.
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На 32-й минуте Флорьян Товен вывел хозяев вперед. В середине второго тайма Лукас Окампос удвоил преимущество своей команды
«Марсель», который имеет в активе 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Тулуза», набравшая лишь семь баллов, теперь находится на 14-й строчке.
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Паскаль Дюпра
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|1
|12
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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