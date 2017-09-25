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25 сентября 2017, 0:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Марсель» выиграл у «Тулузы» и вышел на пятое место в Лиге 1

«Марсель» выиграл у «Тулузы» в матче седьмого тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. «Тулуза» не смогла победить в третьем матче турнира подряд.

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На 32-й минуте Флорьян Товен вывел хозяев вперед. В середине второго тайма Лукас Окампос удвоил преимущество своей команды

«Марсель», который имеет в активе 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Тулуза», набравшая лишь семь баллов, теперь находится на 14-й строчке.

24.09.2017 22:00 основной раунд: 7-й тур Velodrome
Марсель 2:0 Тулуза
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Руди Гарсия Паскаль Дюпра
Голы
32′ Флориан Товен 26
61′ Лукас Окампос 5
Составы
Стив Манданда 30
Хироки Сакаи 2
Жорже Пиреш Роланду 6
Жордан Амави 18
Адиль Рами 23
24′ Луиз Густаву 19
84′ Андре-Франк Замбо 29
Димитри Пайет 10
90′ Флориан Товен 26
Юсуф Сари 33
77′ Лукас Окампос 5
Буна Сарр 17
69′ Клинтон Нжи 14
Валер Жермен 28
40 Альбан Лафон
2 Кельвен Аду
5 Исса Диоп
6 Кристофер Жюльен
29 Жак-Франсуа Мубандже
4 Янник Каюзак
19 Сомалиа
8 Корантен Жан
21 Джимми Дурмаз 51′
10 Энди Делор
25 Жаннелли Имбула 62′
27 Алексис Блен
11 Ола Тойвонен 62′
33 Дрисс Халид
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 1
12 Угловые 5
11 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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