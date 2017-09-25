«Марсель» выиграл у «Тулузы» и вышел на пятое место в Лиге 1

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На 32-й минуте Флорьян Товен вывел хозяев вперед. В середине второго тайма Лукас Окампос удвоил преимущество своей команды



«Марсель», который имеет в активе 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Тулуза», набравшая лишь семь баллов, теперь находится на 14-й строчке.