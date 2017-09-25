Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл третий подряд матч в Примере
«Реал Сосьедад», являющийся соперником «Зенита» по групповой стадии Лиги Европы, уступил «Валенсии» в матче 6-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в
Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
У хозяев отличились Ариц Элустондо и Микель Оярсабаль, у гостей — Родриго, Игнасио Видаль и Симоне Дзадза. «Реал Сосьедад» проиграл третий подряд матч в Примере.
28 сентября «Реал Сосьедад» ждёт встреча с «Зенитом» в
|24.09.2017 21:45
|основной раунд: 6-й тур
|Anoeta
|Реал Сосьедад
|2:3
|Валенсия
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Эусебио Сакристан
|Марселино Гарсия Тораль
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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