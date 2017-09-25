Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл третий подряд матч в Примере

У хозяев отличились Ариц Элустондо и Микель Оярсабаль, у гостей — Родриго, Игнасио Видаль и Симоне Дзадза. «Реал Сосьедад» проиграл третий подряд матч в Примере.

28 сентября «Реал Сосьедад» ждёт встреча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.