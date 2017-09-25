«Аталанта» спаслась от поражения в матче с «Фиорентиной» в самой концовке
В матче 6-го тура итальянской Серии A «Фиорентина» и «Аталанта» сыграли вничью. Встреча, проходившая на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась вничью со счётом 1:1.
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«Фиорентина» вышла вперёд на 12-й минуте, когда точным ударом отметился Федерико Кьеза. «Аталанта» имела возможность сравнять счёт во втором тайме, но на 62-й минуте Алехандро Гомес не реализовал пенальти. Тем не менее гости сумели спастись от поражения — на четвёртой компенсированной минуте счёт сравнял Ремо Фройлер.
В таблице итальянского первенства «Фиорентина» (7 очков) занимает 12-е место, а «Аталанта» (8) располагается на девятой строчке.
|24.09.2017 21:45
|основной раунд: 6-й тур
|Artemio Franchi
|Фиорентина
|1:1
|Аталанта
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Джанпьеро Гасперини
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|8
|22
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Лука Пайретто (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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