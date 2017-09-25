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25 сентября 2017, 0:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Аталанта» спаслась от поражения в матче с «Фиорентиной» в самой концовке

В матче 6-го тура итальянской Серии A «Фиорентина» и «Аталанта» сыграли вничью. Встреча, проходившая на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась вничью со счётом 1:1.

В матче 6-го тура итальянской Серии A Фиорентина и <span class=error>Аталанта</span> сыграли вничью. Увеличить
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«Фиорентина» вышла вперёд на 12-й минуте, когда точным ударом отметился Федерико Кьеза. «Аталанта» имела возможность сравнять счёт во втором тайме, но на 62-й минуте Алехандро Гомес не реализовал пенальти. Тем не менее гости сумели спастись от поражения — на четвёртой компенсированной минуте счёт сравнял Ремо Фройлер.

В таблице итальянского первенства «Фиорентина» (7 очков) занимает 12-е место, а «Аталанта» (8) располагается на девятой строчке.

24.09.2017 21:45 основной раунд: 6-й тур Artemio Franchi
Фиорентина 1:1 Аталанта
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Стефано Пиоли Джанпьеро Гасперини
Голы
12′ Федерико Кьеза (С. Теро) 25
11 Ремо Фройлер (А. Корнелиус) 90+4′
Нереализованные пенальти
10 А.Д. Гомес 62′
Составы
Марко Спортьелло 57
Венсан Лаурини 2
Давиде Астори 13
Херман Пеццела 20
Карлос Санчес 6
Жордан Верету 17
40′ Федерико Кьеза 25
Жил Диаш 28
51′ 68′ Кристиано Бираги 3
Максимилиано Оливера 15
53′ Джованни Симеоне 9
Хума Бабакар 30
75′ Сириль Теро 77
Валентен Эйсерик 10
1 Этрит Бериша
6 Хосе Луис Паломино
13 Маттиа Кальдара
21 Тимоти Кастань 75′
11 Ремо Фройлер
15 Мартен де Рон 30′
37 Леонардо Спинаццола 13′
10 Алехандро Дарио Гомес
3 Рафаэл Толой 25′
28 Джанлука Манчини 58′
27 Ясмин Куртич 51′
9 Андреас Корнелиус
72 Йосип Иличич 71′
7 Риккардо Орсолини
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 16
2 Удары в створ 5
3 Угловые 8
22 Фолы 11
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Лука Пайретто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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