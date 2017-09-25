«Аталанта» спаслась от поражения в матче с «Фиорентиной» в самой концовке

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«Фиорентина» вышла вперёд на 12-й минуте, когда точным ударом отметился Федерико Кьеза. «Аталанта» имела возможность сравнять счёт во втором тайме, но на 62-й минуте Алехандро Гомес не реализовал пенальти. Тем не менее гости сумели спастись от поражения — на четвёртой компенсированной минуте счёт сравнял Ремо Фройлер.

В таблице итальянского первенства «Фиорентина» (7 очков) занимает 12-е место, а «Аталанта» (8) располагается на девятой строчке.