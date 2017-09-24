Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31110240/
24 сентября 2017, 22:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Уругвае отменили матчи чемпионата из-за забастовки судей

Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) отменила все запланированные на воскресенье, 24 сентября, матчи после того, как судьи страны объявили забастовку из-за растущего насилия.

«Учитывая решение Уругвайской ассоциации футбольных рефери об отказе от работы, AUF приостановила все турниры, проводимые под своей эгидой», — говорится в заявлении AUF.

Это решение означает отмену пяти матчей элитного дивизиона, а также ряда игр в низших лигах. Решение было принято после того, как два арбитра, одна из которых была женщиной, были атакованы зрителями на матче юношеских команд.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я