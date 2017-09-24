«Сельта» забила четыре мяча «Эйбару», «Лас-Пальмас» уступил «Леганесу»

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По разу отличились Густаво Кабраль, Серхи Гомес, Педро Эрнандес и Даниэль Васс. Пионе Систо отдал три результативные передачи.



В другом матче 6-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» уступил «Леганесу». Встреча проходила в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на стадионе «Гран-Канария» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Отличились Клаудио Бове и Хавьер Эрасо.