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24 сентября 2017, 21:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сельта» забила четыре мяча «Эйбару», «Лас-Пальмас» уступил «Леганесу»

«Сельта» выиграла у «Эйбара» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

<span class=error>Сельта</span> выиграла у <span class=error>Эйбара</span> в матче 6-го тура чемпионата Испании. Увеличить
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По разу отличились Густаво Кабраль, Серхи Гомес, Педро Эрнандес и Даниэль Васс. Пионе Систо отдал три результативные передачи.

В другом матче 6-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» уступил «Леганесу». Встреча проходила в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на стадионе «Гран-Канария» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Отличились Клаудио Бове и Хавьер Эрасо.

24.09.2017 19:30 основной раунд: 6-й тур Municipal de Ipurua
Эйбар 0:4 Сельта
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар Хуан Карлос Унсуэ
Голы
22 Густаво Даниэль Кабраль (П. Систо) 17′
20 Серхио Гомес (П. Систо) 23′
8 Пабло Эрнандес (П. Систо) 39′
18 Даниэль Васс (У. Мальо) 72′
Составы
Марко Дмитрович 25
Алехандро Гальвес 3
Андер Капа 7
Паулу Андре Оливейра 12
11′ Гонсало Эскаланте 5
28′ Дани Гарсия 14
Тиагу Мануэл Бебе 10
Энрике Гарсия Кике 17
45′ Вальдес Диас Хосе Анхель 15
Давид Хункa 23
37′ Такаси Инуи 8
Аметльер Серхио Энрич 9
63′ Диас де Оливейра Шарлес 19
Хоан Хордан 24
13 Вейга Рубен Бланко
2 Уго Мальо
19 Хонатан Хонни Кастро
20 Серхио Гомес
11 Пионе Систо
14 Станислав Лоботка
18 Даниэль Васс
10 Яго Аспас
22 Густаво Даниэль Кабраль 64′ 18′
3 Андреу Фонтас
8 Пабло Эрнандес 75′
16 Руис Хосабед Санчес
7 Макси Гомес 76′
9 Йон Гвидетти
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 11
0 Удары в створ 6
4 Угловые 4
14 Фолы 5
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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