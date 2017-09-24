«Сельта» забила четыре мяча «Эйбару», «Лас-Пальмас» уступил «Леганесу»
«Сельта» выиграла у «Эйбара» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
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По разу отличились Густаво Кабраль, Серхи Гомес, Педро Эрнандес и Даниэль Васс. Пионе Систо отдал три результативные передачи.
В другом матче 6-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» уступил «Леганесу». Встреча проходила в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на стадионе «Гран-Канария» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Отличились Клаудио Бове и Хавьер Эрасо.
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Хуан Карлос Унсуэ
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|11
|0
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|5
|4
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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