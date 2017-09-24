Карло Анчелотти: Расстался с «ПСЖ» в не лучших отношениях
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что хотел бы иначе расстаться с «ПСЖ». Итальянец покинул французский клуб в 2013 году, перейдя тогда в «Реал».
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Видимо, что-то случилось...
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— Отношения были не лучшими, — цитирует Le Figaro Анчелотти. — Я хотел уйти, а клуб хотел, чтобы я остался. У нас были небольшие проблемы. Это было трудное время, отношения с президентом были сложными, но время все решило. Сейчас у нас нормальный контакт. В прошлом сезоне я поздравил его с победой над «Барселоной» со счетом 4:0. Это был фантастический матч. Правда, потом было поражение 1:6. Мне не хватило смелости написать еще одно сообщение. Эта игра перевернула футбольный мир. Как матч между «Миланом» и «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов в 2005 году.
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