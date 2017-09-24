Соперник «Зенита» в ЛЕ «Русенборг» победил в Типпелиге благодаря дублю Бендтнера

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В составе победителей дубль оформил датский нападающий Никлас Бендтнер, а ещё один гол забил Поль-Андре Хелланн. Таким образом, «Русенборг» одержал третью подряд победу в Типпелиге.

В таблице норвежского чемпионата «Русенборг» (50 очков) располагается на первой строчке, «Лиллестрем» (28) находится на 10-м месте.