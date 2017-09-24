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24 сентября 2017, 21:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Русенборг» победил в Типпелиге благодаря дублю Бендтнера

«Русенборг», являющийся соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 23-го тура чемпионата Норвегии в гостях со счётом 3:0 обыграл «Лиллестрем».

Русенборг являющийся соперником Зенита по групповому этапу Лиги Европы в матче 23-го тура чемпионата Норвегии в гостях со счётом 3:0 обыграл Лиллестрем. Увеличить
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В составе победителей дубль оформил датский нападающий Никлас Бендтнер, а ещё один гол забил Поль-Андре Хелланн. Таким образом, «Русенборг» одержал третью подряд победу в Типпелиге.

В таблице норвежского чемпионата «Русенборг» (50 очков) располагается на первой строчке, «Лиллестрем» (28) находится на 10-м месте.

Первый матч между «Зенитом» и «Русенборгом» состоится в Санкт-Петербурге 19 октября, второй — в Тронхейме 2 ноября.

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Новости Зарубежного футбола

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Вардар» одержал третью подряд победу в чемпионате

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Вардар» одержал третью подряд победу в чемпионате

Македонский «Вардар», соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 7-го тура национального первенства на выезде встретился с «Пелистером». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. В составе «Вардара» забитый мяч на свой счёт записал форвард Деян Блажевски.
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