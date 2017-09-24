Соперник «Зенита» в ЛЕ «Русенборг» победил в Типпелиге благодаря дублю Бендтнера
«Русенборг», являющийся соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 23-го тура чемпионата Норвегии в гостях со счётом 3:0 обыграл «Лиллестрем».
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В составе победителей дубль оформил датский нападающий Никлас Бендтнер, а ещё один гол забил
В таблице норвежского чемпионата «Русенборг» (50 очков) располагается на первой строчке, «Лиллестрем» (28) находится на 10-м месте.
Первый матч между «Зенитом» и «Русенборгом» состоится в
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