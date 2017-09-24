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24 сентября 2017, 21:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Фолланда помог «Байеру» разгромить «Гамбург»

В матче 6-го тура чемпионата Германии «Байер» принимал на своём поле «Гамбург». Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

В матче 6-го тура чемпионата Германии <span class=error>Байер</span> принимал на своём поле Гамбург. Увеличить
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В составе победителей дубль оформил нападающий Кевин Фолланд, а ещё один гол забил аргентинский новичок команды форвард Лукас Аларио, для которого этот матч стал дебютным в Бундеслиге. Таким образом, «Гамбург» проиграл четвёртый матч подряд в чемпионате Германии.

«Байер» (7 очков) поднялся на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, «Гамбург» (6) — на 15-й строчке.

24.09.2017 19:00 основной раунд: 6-й тур BayArena
Байер 3:0 Гамбург
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Хайко Херрлих Маркус Гисдоль
Голы
20′ Кевин Фолланд (Л. Бэйли) 31
23′ 44643 (Л. Бэйли)  
83′ Кевин Фолланд (44643) 31
Составы
Бернд Лено 1
Джонатан Та 4
Свен Бендер 5
41′ Насименту Боргес Венделл 18
Беньямин Хенрикс 39
Юлиан Баумгартлингер 15
Леон Бэйли 9
Кевин Фолланд 31
75′ 84′ Чарльз Арангис 20
Доминик Кор 21
86′ Лукас Аларио 13
Йоэль Похьянпало 17
68′ Адмир Мехмеди 14
Юлиан Брандт 10
1 Кристиан Матения
2 Деннис Дикмайер
5 Мергим Маврай
9 Кирьякос Пападопулос 26′
24 Готоку Сакаи
8 Льюис Холтби
28 Гидеон Юнг
7 Бобби Вуд
12 Соуза Силва Уоллас 46′ 22′
15 Лука Вальдшмидт
23 Сеяд Салихович 46′
18 Бакери Ятта
11 Андре Хан 82′
43 Тацуя Ито
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 2
6 Угловые 3
18 Фолы 19
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роберт Кампка (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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