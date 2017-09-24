Дубль Фолланда помог «Байеру» разгромить «Гамбург»
В матче 6-го тура чемпионата Германии «Байер» принимал на своём поле «Гамбург». Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.
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В составе победителей дубль оформил нападающий Кевин Фолланд, а ещё один гол забил аргентинский новичок команды форвард Лукас Аларио, для которого этот матч стал дебютным в Бундеслиге. Таким образом, «Гамбург» проиграл четвёртый матч подряд в чемпионате Германии.
«Байер» (7 очков) поднялся на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, «Гамбург» (6) — на 15-й строчке.
Главные тренеры
|Хайко Херрлих
|Маркус Гисдоль
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Роберт Кампка (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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