Дубль Фолланда помог «Байеру» разгромить «Гамбург»

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В составе победителей дубль оформил нападающий Кевин Фолланд, а ещё один гол забил аргентинский новичок команды форвард Лукас Аларио, для которого этот матч стал дебютным в Бундеслиге. Таким образом, «Гамбург» проиграл четвёртый матч подряд в чемпионате Германии.

«Байер» (7 очков) поднялся на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, «Гамбург» (6) — на 15-й строчке.