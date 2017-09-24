«Брайтон» победил «Ньюкасл» в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в пригороде Брайтона, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре на 51-й минуте забил Томер Хемед.

«Брайтон» набрал семь очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл» с девятью баллами занимает восьмую позицию.