«Брайтон» победил «Ньюкасл» в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу
МОСКВА, 24 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Брайтон энд Хоув Альбион» обыграли «Ньюкасл» в матче шестого тура английской премьер-лиги.
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в пригороде Брайтона, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре на 51-й минуте забил Томер Хемед.
«Брайтон» набрал семь очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл» с девятью баллами занимает восьмую позицию.
|24.09.2017 18:00
|основной раунд: 6-й тур
|Falmer Stadium
|Брайтон & Хоув
|1:0
|Ньюкасл Юнайтед
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Крис Хьютон
|Рафаэль Бенитес
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|17
|3
|Удары в створ
|5
|2
|Угловые
|8
|6
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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