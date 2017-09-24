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24 сентября 2017, 20:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Брайтон» победил «Ньюкасл» в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 24 сен — Р-Спорт. Футболисты «Брайтон энд Хоув Альбион» обыграли «Ньюкасл» в матче шестого тура английской премьер-лиги.

Футболисты Брайтон энд <span class=error>Хоув</span> <span class=error>Альбион</span> обыграли Ньюкасл в матче шестого тура английской <nobr>премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в пригороде Брайтона, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре на 51-й минуте забил Томер Хемед.

«Брайтон» набрал семь очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл» с девятью баллами занимает восьмую позицию.

24.09.2017 18:00 основной раунд: 6-й тур Falmer Stadium
Брайтон & Хоув 1:0 Ньюкасл Юнайтед
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Крис Хьютон Рафаэль Бенитес
Голы
51′ Томер Хемед (Д. Стивенс) 10
Составы
Мэтью Райан 1
Сальтор Грау Бруно 2
Льюис Данк 5
77′ Шейн Даффи 22
Маркус Зуттнер 29
Дэйл Стивенс 6
Паскаль Гросс 13
Солли Марч 20
Дэйви Преппер 24
Томер Хемед 10
13′ 81′ Антони Кноккарт 11
Джейми Мерфи 15
1 Роб Эллиот
2 Киран Кларк
6 Джамал Ласкеллес 90+3′
22 ДеАндре Йедлин
11 Мэтт Ритчи
23 Микель Мерино
17 Айосе Перес
30 Кристиан Атсу
18 Шансель Мбемба 83′
27 Дуарте Хесус Гамес
14 Исаак Хэйден 68′
8 Джонджо Шелви
21 Хосе Луис Санмартин Хоселу 71′
9 Дуайт Гэйл
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 5
2 Угловые 8
6 Фолы 8
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ньюкасл Юнайтед
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