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24 сентября 2017, 20:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Нант» обыграл «Страсбург», выиграв четвёртый матч из последних пяти в Лиге 1

В матче 7-го тура чемпионата Франции «Страсбург» принимал на своём поле «Нант». Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В матче 7-го тура чемпионата Франции Страсбург принимал на своём поле Нант. Увеличить
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В составе победителей голы на свой счёт записали Адриен Томассон и Лео Дюбуа, а за «Страсбург» отличился Жоя Да Кошта. Таким образом, подопечные Клаудио Раньери одержали четвёртую победу в последних пяти матчах Лиги 1 и продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей, а «Страсбург» проиграл четвёртую встречу подряд.

«Нант» (13 очков) поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Страсбург» (4) находится на предпоследней 19-й строчке.

24.09.2017 18:00 основной раунд: 7-й тур La Meinau
Страсбур 1:2 Нант
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Тьерри Лоре Клаудио Раньери
Голы
10′ Нуну Да Кошта 29
8 Адриен Томассон 13′
15 Лео Дюбуа 24′
Составы
Бенгуру Камара 30
Кадер Абду Мангане 12
46′ Эрнст Сека 22
Бакари I Коне 26
Кенни Лала 27
Жан-Эд Аолу 8
Димитри Льенар 11
Жона Мартен 28
58′ Исан Сако 7
Жереми Блайак 13
82′ Бенжамен Корнье 10
Антони Гонсалвеш 17
74′ Нуну Да Кошта 29
Мартен Террье 20
30 Чиприан Тэтэрушану
6 Педру Алвес Лукас Лима
12 Чидози Авазьем
15 Лео Дюбуа
25 Энок Кватен
19 Абдулай Туре
20 Андрей Жиротто 41′
22 Прежюс Накульма
4 Николя Паллуа 63′
34 Давид Альсибьяд
8 Адриен Томассон 80′
21 Рене Крхин
9 Эмилиано Сала 74′
26 Калифа Кулибали
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 5
12 Угловые 3
7 Фолы 5
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Себастьен Дезьяж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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