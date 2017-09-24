«Нант» обыграл «Страсбург», выиграв четвёртый матч из последних пяти в Лиге 1

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В составе победителей голы на свой счёт записали Адриен Томассон и Лео Дюбуа, а за «Страсбург» отличился Жоя Да Кошта. Таким образом, подопечные Клаудио Раньери одержали четвёртую победу в последних пяти матчах Лиги 1 и продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей, а «Страсбург» проиграл четвёртую встречу подряд.

«Нант» (13 очков) поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Страсбург» (4) находится на предпоследней 19-й строчке.