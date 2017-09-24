«Нант» обыграл «Страсбург», выиграв четвёртый матч из последних пяти в Лиге 1
В матче 7-го тура чемпионата Франции «Страсбург» принимал на своём поле «Нант». Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
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В составе победителей голы на свой счёт записали Адриен Томассон и Лео Дюбуа, а за «Страсбург» отличился Жоя Да Кошта. Таким образом, подопечные Клаудио Раньери одержали четвёртую победу в последних пяти матчах Лиги 1 и продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей, а «Страсбург» проиграл четвёртую встречу подряд.
«Нант» (13 очков) поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Страсбург» (4) находится на предпоследней 19-й строчке.
Главные тренеры
|Тьерри Лоре
|Клаудио Раньери
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|5
|12
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|5
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Себастьен Дезьяж (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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