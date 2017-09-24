«Хетафе» забил четыре гола «Вильярреалу»

Российский полузащитник гостей Денис Черышев остался в запасе. По разу отличились Хорхе Молина и Маркель Бергара, дубль оформил Родригес Анхель.

«Хетафе» набрал восемь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал», который имеет в активе семь баллов, находится на 13-й строчке.