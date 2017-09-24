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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31109504/
24 сентября 2017, 19:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Хетафе» забил четыре гола «Вильярреалу»

«Хетафе» выиграл у «Вильярреала» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. «Вильярреал» прервал серию из трёх матчей без поражений.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев остался в запасе. По разу отличились Хорхе Молина и Маркель Бергара, дубль оформил Родригес Анхель.

«Хетафе» набрал восемь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал», который имеет в активе семь баллов, находится на 13-й строчке.

24.09.2017 17:15 основной раунд: 6-й тур Coliseum Alfonso Perez
Хетафе 4:0 Вильярреал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Пепе Бордалас Эскриба Фран
Голы
54′ Родригес Анхель (Хуан Торрес Руис Кала) 9
64′ Видаль Хорхе Молина 19
67′ Маркель Ларраньяга Бергара 5
90+2′ Родригес Анхель (Ф. Фажр) 9
Составы
Висенте Гуаита 13
Даконам Джене 2
Виторину Габриэл Антунеш 3
Хуан Торрес Руис Кала 16
Дамиан Суарес 22
Маркель Ларраньяга Бергара 5
Альваро Хименес 7
Родригес Анхель 9
19′ 63′ Мауро Арамбарри 18
Серхио Мора 14
83′ Видаль Хорхе Молина 19
Франсиско Кальдерон Молинеро 15
66′ Амат Ндиай 23
Файкаль Фажр 21
25 Мариано Дамиан Барбоса
2 Перес Марио Гаспар
3 Соберон Альваро Гонсалес
4 Рубен Семеду
22 Антонио Рукавина
8 Пабло Форнальс
16 Родриго Эрнандес 74′
15 Энес Юнал
14 Мануэль Тригерос 70′ 65′
18 Никола Сансоне
10 Самуэль Кастильехо 60′
20 Роберто Сориано 90+1′
17 Седрик Бакамбу 60′ 42′
9 Карлос Бакка
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 1
7 Угловые 4
11 Фолы 16
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вильярреал
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