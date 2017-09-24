«Хетафе» забил четыре гола «Вильярреалу»
«Хетафе» выиграл у «Вильярреала» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. «Вильярреал» прервал серию из трёх матчей без поражений.
Российский полузащитник гостей Денис Черышев остался в запасе. По разу отличились Хорхе Молина и Маркель Бергара, дубль оформил Родригес Анхель.
«Хетафе» набрал восемь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал», который имеет в активе семь баллов, находится на 13-й строчке.
|24.09.2017 17:15
|основной раунд: 6-й тур
|Coliseum Alfonso Perez
|Хетафе
|4:0
|Вильярреал
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Пепе Бордалас
|Эскриба Фран
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|16
|6
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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