«Сьон» проиграл лидеру чемпионата Швейцарии, Митрюшкин пропустил один гол

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В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский голкипер Антон Митрюшкин, который отыграл полный матч и пропустил один гол. В дебюте второго тайма отличился форвард гостей Рожер Ассале.



«Сьон» (11 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Янг Бойз» (20 баллов) закрепился на первой строчке и опережает ближайшего преследователя на 5 очков.