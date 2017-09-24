«Сьон» проиграл лидеру чемпионата Швейцарии, Митрюшкин пропустил один гол
«Сьон» проиграл «Янг Бойз» в матче девятого тура чемпионата Швейцарии. Встреча проходила в Сьоне на стадионе «Турбийон» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
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В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский голкипер Антон Митрюшкин, который отыграл полный матч и пропустил один гол. В дебюте второго тайма отличился форвард гостей Рожер Ассале.
«Сьон» (11 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Янг Бойз» (20 баллов) закрепился на первой строчке и опережает ближайшего преследователя на 5 очков.
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