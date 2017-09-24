Соперник «Зенита» в ЛЕ «Вардар» одержал третью подряд победу в чемпионате

«Вардар» одержал третью победу подряд и с 13 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Македонии, но по потерянным очкам является вторым. «Пелистер» (8) — на шестой строчке.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 0:5. Второй матч с командой из Санкт-Петербурга македонцы проведут в России 23 ноября.