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24 сентября 2017, 19:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Вардар» одержал третью подряд победу в чемпионате

Македонский «Вардар», соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 7-го тура национального первенства на выезде встретился с «Пелистером». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. В составе «Вардара» забитый мяч на свой счёт записал форвард Деян Блажевски.

«Вардар» одержал третью победу подряд и с 13 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Македонии, но по потерянным очкам является вторым. «Пелистер» (8) — на шестой строчке.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 0:5. Второй матч с командой из Санкт-Петербурга македонцы проведут в России 23 ноября.

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