Соперник «Зенита» в ЛЕ «Вардар» одержал третью подряд победу в чемпионате
Македонский «Вардар», соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 7-го тура национального первенства на выезде встретился с «Пелистером». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. В составе «Вардара» забитый мяч на свой счёт записал форвард Деян Блажевски.
«Вардар» одержал третью победу подряд и с 13 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Македонии, но по потерянным очкам является вторым. «Пелистер» (8) — на шестой строчке.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 0:5. Второй матч с командой из
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