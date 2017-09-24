«Кёльн» с Раушем в составе набрал первое очко в Бундеслиге
«Ганновер» и «Кёльн» сыграли вничью в матче шестого тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Ганновере на стадионе «HDI-Арена» и завершилась со счётом 0:0.
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Защитник сборной России Константин Рауш отыграл за гостей весь матч. «Кёльн» прервал серию из пяти поражений в немецкой Бундеслиге. «Ганновер» до сих пор не потерпел ни одного поражения.
«Ганновер» с 12 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Кёльн», набравший первое очко в текущем розыгрыше турнира, идёт 18-м.
|24.09.2017 16:30
|основной раунд: 6-й тур
|HDI-Arena (AWD-Arena)
|Ганновер-96
|0:0
|Кельн
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Андре Брайтенрайтер
|Петер Штегер
Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|6
|1
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|7
|17
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Зиберт (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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