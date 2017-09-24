«Кёльн» с Раушем в составе набрал первое очко в Бундеслиге

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Защитник сборной России Константин Рауш отыграл за гостей весь матч. «Кёльн» прервал серию из пяти поражений в немецкой Бундеслиге. «Ганновер» до сих пор не потерпел ни одного поражения.

«Ганновер» с 12 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Кёльн», набравший первое очко в текущем розыгрыше турнира, идёт 18-м.