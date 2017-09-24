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24 сентября 2017, 18:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Кёльн» с Раушем в составе набрал первое очко в Бундеслиге

«Ганновер» и «Кёльн» сыграли вничью в матче шестого тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Ганновере на стадионе «HDI-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Ганновер и Кёльн сыграли вничью в матче шестого тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span>. Увеличить
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Защитник сборной России Константин Рауш отыграл за гостей весь матч. «Кёльн» прервал серию из пяти поражений в немецкой Бундеслиге. «Ганновер» до сих пор не потерпел ни одного поражения.

«Ганновер» с 12 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Кёльн», набравший первое очко в текущем розыгрыше турнира, идёт 18-м.

24.09.2017 16:30 основной раунд: 6-й тур HDI-Arena (AWD-Arena)
Ганновер-96 0:0 Кельн
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Андре Брайтенрайтер Петер Штегер
Составы
Филипп Чаунер 1
53′ Юлиан Корб 4
Салиф Сане 20
Маттиас Острцолек 22
Вальдемар Антон 31
Марвин Бакалорц 6
Мартин Харник 14
39′ Кенан Караман 26
81′ Пирмин Швеглер 27
89′ Мануэль Шмидебах 8
87′ 89′ Илас Бебу 13
Чарлисон Бенсхоп 35
78′ Никлас Фюллкруг 24
Феликс Клаус 11
1 Тимо Хорн
3 Доминик Хайнц
4 Фредерик Серенсен 30′
5 Доминик Маро
24 Лукас Клюнтер
20 Салих Озджан
33 Маттиас Леманн
34 Константин Рауш 62′
21 Леонардо Биттенкурт 88′
8 Милош Йоич
13 Юя Осако 76′
19 Серу Гирасси
15 Джон Кордоба 84′
6 Марко Хегер
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 6
1 Удары в створ 1
6 Угловые 7
17 Фолы 18
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кельн
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