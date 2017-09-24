Во Франции утверждают, что Рыболовлев может покинуть Монако

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По информации издания, российский бизнесмен стал персоной нон грата в княжестве. Рыболовлева осмотрительно попросили дистанцироваться от князя Монако Альбера II и его окружения. Отмечается, что Рыболовлев, который пока не получил гражданство Монако, на данный момент находится в отпуске в Лос-Анджелесе.

Рыболовлев стал владельцем «Монако» в декабре 2011 года. В сезоне-2016/17 клуб впервые за 17 лет выиграл чемпионат Франции.