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24 сентября 2017, 18:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Во Франции утверждают, что Рыболовлев может покинуть Монако

Владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев может покинуть княжество Монако в связи с причастностью к коррупционному скандалу, сообщает leJDD.

Владелец футбольного клуба Монако Дмитрий <span class=error>Рыболовлев</span> может покинуть княжество Монако в связи с причастностью к коррупционному скандалу сообщает leJDD. Увеличить
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По информации издания, российский бизнесмен стал персоной нон грата в княжестве. Рыболовлева осмотрительно попросили дистанцироваться от князя Монако Альбера II и его окружения. Отмечается, что Рыболовлев, который пока не получил гражданство Монако, на данный момент находится в отпуске в Лос-Анджелесе.

Рыболовлев стал владельцем «Монако» в декабре 2011 года. В сезоне-2016/17 клуб впервые за 17 лет выиграл чемпионат Франции.

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