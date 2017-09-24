Футболисты «Славии» прервали восьмиматчевую серию без побед в чемпионате Беларуси

Свою четвертую викторию в нынешнем первенстве подопечные Юрия Пунтуса одержали в домашнем поединке 23-го тура с минскими «Крумкачамi» — 3:1.

Футболисты «Минска», не побеждавшие в 11 играх подряд, снова не порадовали своих болельщиков, сыграв вничью у себя дома с «Витебском» — 0:0.

Минское «Динамо» после семи побед кряду оступилось в Бресте, проиграв одноклубникам с минимальным счетом 0:1. Осечкой лидера воспользовался солигорский «Шахтер», разгромивший на своем поле гостей из «Ислочи» — 4:0, вернувшись на первое место в турнирной таблице. Действующий чемпион страны борисовский БАТЭ у себя дома не оставил шансов футболистам «Слуцка», победив со счетом 6:0. В этой встрече хет-трик оформил лидер атак борисовчан Михаил Гордейчук, который с 14 голами возглавляет список лучших бомбардиров.

Футболисты «Гомеля» у себя дома сыграли вничью с могилевским «Днепром» — 0:0.

Положение в группе лидеров: «Шахтер» — 53 очка (разница мячей — 39−13), «Динамо» (Минск) — 52 — (33−12), БАТЭ — 51 (44−11).

Позже завершатся заключительные встречи 23-го тура: «Городея» — «Нафтан» (Новополоцк), «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ».