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24 сентября 2017, 18:48 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Футболисты «Славии» прервали восьмиматчевую серию без побед в чемпионате Беларуси

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырская «Славия» прервала восьмиматчевую серию без побед в чемпионате Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою четвертую викторию в нынешнем первенстве подопечные Юрия Пунтуса одержали в домашнем поединке 23-го тура с минскими «Крумкачамi» — 3:1.

Футболисты «Минска», не побеждавшие в 11 играх подряд, снова не порадовали своих болельщиков, сыграв вничью у себя дома с «Витебском» — 0:0.

Минское «Динамо» после семи побед кряду оступилось в Бресте, проиграв одноклубникам с минимальным счетом 0:1. Осечкой лидера воспользовался солигорский «Шахтер», разгромивший на своем поле гостей из «Ислочи» — 4:0, вернувшись на первое место в турнирной таблице. Действующий чемпион страны борисовский БАТЭ у себя дома не оставил шансов футболистам «Слуцка», победив со счетом 6:0. В этой встрече хет-трик оформил лидер атак борисовчан Михаил Гордейчук, который с 14 голами возглавляет список лучших бомбардиров.

Футболисты «Гомеля» у себя дома сыграли вничью с могилевским «Днепром» — 0:0.

Положение в группе лидеров: «Шахтер» — 53 очка (разница мячей — 39−13), «Динамо» (Минск) — 52 — (33−12), БАТЭ — 51 (44−11).

Позже завершатся заключительные встречи 23-го тура: «Городея» — «Нафтан» (Новополоцк), «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ».

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