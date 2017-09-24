Дубль Фофаны принес «Иртышу» победу над «Ордабасы» в Шымкенте

Игра проходила на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась со счетом 1:2.

Победу «Иртышу» принес дубль ивуарийского форварда Исмаэля Фофаны, который отличился на 32-й и 50-й минутах. На это «Ордабасы» смог ответить лишь голом сербского нападающего Срджана Вуяклии на 84-й минуте. Причем шымкентцы сократили счет в меньшинстве, так как на 78-й минуте был удален сербский защитник Александар Симчевич.

Это поражение стало для «Ордабасы» десятым в КПЛ, а «Иртыш», напротив, одержал десятую победу. Шымкентский клуб с 49 очками идет третьим, а павлодарцы, у которых теперь 40 баллов, поднялись на четвертое место в таблице.