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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31109040/
24 сентября 2017, 18:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» вырвал победу в матче с «Дженоа», «Лацио» разгромил «Верону»

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В матче 6-го тура чемпионата Италии <span class=error>Интер</span> принимал на своём поле <span class=error>Дженоа</span>. Увеличить
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Единственный гол в этой встрече на 87-й минуте записал на свой счёт Данило Д`Амброзио. В составе «Дженоа» в концовке встречи по красной карточке получили Стефан Омеонга и Адель Таарабт. Таким образом, «Интер» продлил до шести матчей свою серию без поражений в чемпионате Италии, а «Дженоа» по-прежнему остаётся без побед в новом сезоне.

«Верона» на своём поле уступила «Лацио» со счётом 0:3. В составе римской команды дубль оформил Чиро Иммобиле, а ещё один гол забил Адама Марушич.

В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Кальяри» на своём поле уступил «Кьево» (0:2), а «Беневенто» в гостях проиграл «Кротоне» (0:2), потерпев шестое поражение в шести матчах Серии А.

24.09.2017 16:00 основной раунд: 6-й тур Giuseppe Meazza
Интер 1:0 Дженоа
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Иван Юрич
Голы
87′ Данило Д`Амброзио (Жоау Мариу) 33
Составы
Самир Ханданович 1
Миранда 25
Далберт 29
Данило Д`Амброзио 33
Милан Шкриньяр 37
Матиас Весино 11
Мауро Икарди 9
Иван Перишич 44
72′ Борха Валеро 20
Янн Карамо 17
81′ Марсело Брозович 77
Жоау Мариу 10
60′ Антонио Кандрева 87
Эдер 23
1 Маттиа Перин
13 Лука Россеттини
14 Давиде Бираски
20 Алеандро Рози
87 Эрвин Зуканович 90+3′
4 Исаак Кофи
11 Адель Таарабт 90+3′
40 Стефан Омеонга 90+1′
44 Мигел Велозу 79′
30 Лука Ригони
93 Диего Лаксальт 53′
18 Франческо Мильоре 84′
64 Пьетро Пеллегри 74′
19 Горан Пандев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 2
14 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 3
8 Угловые 4
10 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Верона
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Лацио
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