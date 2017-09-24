«Интер» вырвал победу в матче с «Дженоа», «Лацио» разгромил «Верону»

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Единственный гол в этой встрече на 87-й минуте записал на свой счёт Данило Д`Амброзио. В составе «Дженоа» в концовке встречи по красной карточке получили Стефан Омеонга и Адель Таарабт. Таким образом, «Интер» продлил до шести матчей свою серию без поражений в чемпионате Италии, а «Дженоа» по-прежнему остаётся без побед в новом сезоне.

«Верона» на своём поле уступила «Лацио» со счётом 0:3. В составе римской команды дубль оформил Чиро Иммобиле, а ещё один гол забил Адама Марушич.

В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Кальяри» на своём поле уступил «Кьево» (0:2), а «Беневенто» в гостях проиграл «Кротоне» (0:2), потерпев шестое поражение в шести матчах Серии А.