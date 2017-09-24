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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31109039/
24 сентября 2017, 18:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сент-Этьен» и «Ренн» сыграли вничью в матче чемпионата Франции

«Сент-Этьен» и «Ренн» сыграли вничью в матче седьмого тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 2:2.

У хозяев отличились Габриэл и Жонатан Бамба, который реализовал пенальти. В составе гостей по одному мячу забили Бенжамен Буриго и Вахби Хазри (с пенальти).

«Сент-Этьен», который имеет в активе 14 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Ренн», набравший лишь шесть баллов, теперь находится на 15-й строчке.

24.09.2017 16:00 основной раунд: 7-й тур Stade Geoffroy-Guichard
Сент-Этьен 2:2 Ренн
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Гарсия Оскар Кристиан Гуркюфф
Голы
45+2′ Габриэл Силва 11
70′ Жонатан Бамба 14
14 Бенжамен Буриго 41′
8 Вахби Хазри 53′
Составы
Стефан Рюффье 16
31′ Кевин Теофиль-Катрин 2
90+4′ Габриэл Силва 11
Лоик Перрен 24
Ронаэль Пьер-Габриэль 29
Реми Кабелла 10
Уле Сельнес 17
Жонатан Бамба 14
34′ 45′ Саиди Янко 15
Бриан Дабо 7
4′ 64′ Ассан Диуссе 8
Кевин Монне-Паке 22
86′ Лоис Диони 9
Александр Седерлунд 23
40 Томаш Коубек
5 Жорис Гнаньон
15 Рами Бенсебаини
24 Людовик Бааль
27 Амари Траоре 75′
10 Саньин Прцич
14 Бенжамен Буриго
21 Бенжамен Андре 69′
9 Ндомбе Мубеле
7 Исмаила Сарр 37′
18 Морган Амальфитано 59′
8 Вахби Хазри 80′
17 Фету Мауасса
Статистика
3 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 4
9 Угловые 5
11 Фолы 14
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Жером Мигельгорри (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ренн
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