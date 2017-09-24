«Сент-Этьен» и «Ренн» сыграли вничью в матче чемпионата Франции
«Сент-Этьен» и «Ренн» сыграли вничью в матче седьмого тура французской Лиги 1. Встреча проходила в
Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 2:2.
У хозяев отличились Габриэл и Жонатан Бамба, который реализовал пенальти. В составе гостей по одному мячу забили Бенжамен Буриго и Вахби Хазри (с пенальти).
«Сент-Этьен», который имеет в активе 14 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Ренн», набравший лишь шесть баллов, теперь находится на 15-й строчке.
|24.09.2017 16:00
|основной раунд: 7-й тур
|Stade Geoffroy-Guichard
|Сент-Этьен
|2:2
|Ренн
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Гарсия Оскар
|Кристиан Гуркюфф
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|4
|9
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Жером Мигельгорри (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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