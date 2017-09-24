«Сент-Этьен» и «Ренн» сыграли вничью в матче чемпионата Франции

У хозяев отличились Габриэл и Жонатан Бамба, который реализовал пенальти. В составе гостей по одному мячу забили Бенжамен Буриго и Вахби Хазри (с пенальти).

«Сент-Этьен», который имеет в активе 14 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Ренн», набравший лишь шесть баллов, теперь находится на 15-й строчке.