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24 сентября 2017, 17:17 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Шахтер» в гостях победил «Акжайык»

Футболисты «Акжайыка» проиграли карагандинскому «Шахтеру» в домашнем матче 28-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 24 сентября, на стадионе имени Петра Атояна в Уральске и завершилась со счетом 1:2.

На 35-й минуте словацкий полузащитник Стефан Зошак вывел «Шахтер» вперед, но на 49-й хавбек «Акжайык» Азат Ерсалимов красивым дальним ударом восстановил равенство. Но последнее слово осталось за гостями. На 93-й минуте английский защитник «Шахтера» Афолаби Айегбуси вслед за голевой передачей записал на свой счет и победный гол.

В других матчах 28-го тура «Астана» победила «Тараз» (2:0), «Кайрат» обыграл «Тобол» (2:0), «Окжетпес» уступил «Атырау» (1:2), а «Актобе» проиграл «Кайсару» (0:1).

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