СМИ: Рыболовлев может покинуть «Монако» из-за коррупционного скандала
Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев может покинуть клуб
из-за коррупционного скандала.
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Видимо, что-то случилось...
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По информации journal du Dimanche, российский бизнесмен обвиняется в подкупе чиновников и полицейских в княжестве.
Отметчается, что князь Монако Альбер II отказывается встречаться с россиянином и его окружением. Ранее у них были дружеские отношения. Отношения с Рыболовлевым прекратили и высокопоставленные чиновники.
В данный момент Рыболовлев находится в отпуске в
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