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24 сентября 2017, 17:16 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Рыболовлев может покинуть «Монако» из-за коррупционного скандала

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев может покинуть клуб из-за коррупционного скандала.

Владелец Монако Дмитрий <span class=error>Рыболовлев</span> может покинуть клуб <nobr>из-за </nobr>коррупционного скандала. Увеличить
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По информации journal du Dimanche, российский бизнесмен обвиняется в подкупе чиновников и полицейских в княжестве.

Отметчается, что князь Монако Альбер II отказывается встречаться с россиянином и его окружением. Ранее у них были дружеские отношения. Отношения с Рыболовлевым прекратили и высокопоставленные чиновники.

В данный момент Рыболовлев находится в отпуске в Лос-Анджелесе и неизвестно, вернется ли он обратно. Ранее он пытался получить гражданство Монако, однако ему до сих пор этого не удалось.

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