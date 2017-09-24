СМИ: Рыболовлев может покинуть «Монако» из-за коррупционного скандала

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По информации journal du Dimanche, российский бизнесмен обвиняется в подкупе чиновников и полицейских в княжестве.

Отметчается, что князь Монако Альбер II отказывается встречаться с россиянином и его окружением. Ранее у них были дружеские отношения. Отношения с Рыболовлевым прекратили и высокопоставленные чиновники.