Маркос Льоренте подписал новый контракт с «Реалом»
Полузащитник Маркос Льоренте поставил подпись под новым контрактом с мадридским «Реалом».
Соглашение «сливочных» с 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2021 года.
Церемония официального подписания контракта состоялась в
Льоренте, являющийся воспитанником «Реала», в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Алавес», в составе которого провёл 38 матчей. В сезоне-2017/18 полузащитник провёл за «Реал» три матча (в двух вышел на замену) в испанском чемпионате.
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