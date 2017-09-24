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24 сентября 2017, 16:20 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Актобе» проиграл «Кайсару» в домашнем матче КПЛ

Футболисты «Актобе» проиграли кызылординскому «Кайсару» в домашнем матче 28-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 24 сентября, на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 0:1.

Автором победного гола стал полузащитник Максат Байжанов. На десятой минуте капитан «Кайсара» воспользовался несогласованностью защитников «Актобе» и успешно завершил сольный проход.

Для «Кайсара» эта победа стала восьмой в КПЛ, а «Актобе» потерпел 14-е поражение. С 32 очками кызылординцы идут шестыми, а «красно-белые» с 29 баллами находятся на восьмой строчке.

В других матчах 28-го тура «Астана» победила «Тараз» (2:0), а «Кайрат» обыграл «Тобол» (2:0), а «Окжетпес» уступил «Атырау» (1:2).

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