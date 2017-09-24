ПСВ разгромил «Утрехт» со счетом 7:1, Локадия сделал покер
Матч шестого тура чемпионата Голландии между «Утрехтом» и ПСВ завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча — 7:1 в пользу ПСВ.
В составе победителей четыре мяча забил Юрген Локадия. Также забивали Марко ван Гинкель, Ирвинг Лосано и Стивен Бергвейн. У «Утрехта» голом отметился Закария Лабьяд.
В следующем туре «Утрехт» на выезде сыграет с «Витессом», а ПСВ примет «Виллем II».
Чемпионат Голландии
6-й тур
«Утрехт» — ПСВ — 1:7.
Голы: Лабьяд, 21, с пенальти — Локадия, 16, 49, 68, 85, с пенальти, Лосано, 40, ван Гинкель, 80, с пенальти, Бергвейн, 90.
Удаление: Трупэ («Утрехт»), 84.
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