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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31108421/
24 сентября 2017, 16:41 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

ПСВ разгромил «Утрехт» со счетом 7:1, Локадия сделал покер

Матч шестого тура чемпионата Голландии между «Утрехтом» и ПСВ завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча — 7:1 в пользу ПСВ.

В составе победителей четыре мяча забил Юрген Локадия. Также забивали Марко ван Гинкель, Ирвинг Лосано и Стивен Бергвейн. У «Утрехта» голом отметился Закария Лабьяд.

В следующем туре «Утрехт» на выезде сыграет с «Витессом», а ПСВ примет «Виллем II».

Чемпионат Голландии

6-й тур

«Утрехт» — ПСВ — 1:7.

Голы: Лабьяд, 21, с пенальти — Локадия, 16, 49, 68, 85, с пенальти, Лосано, 40, ван Гинкель, 80, с пенальти, Бергвейн, 90.

Удаление: Трупэ («Утрехт»), 84.

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