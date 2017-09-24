Каталонское многоголосие. «Барселона» победила «Жирону» в дерби

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ФУТБОЛЬНЫЙ ГОЛОС КАТАЛОНИИ

Последние несколько веков Каталония во весь голос требует независимости. Громче всего этот голос, до изобретения футбола, звучал на улицах и площадях, после — на трибунах стадионов. И чем больше каталонских арен попадали в высший свет испанского футбола, тем неуютнее было центральной мадридской власти.

До этого сезона ла лиге были известны имена 7 каталонских команд, в разное время выступавших в примере:

1. «Барселона» — флагман регионального и национального футбола, никогда не покидавший высший дивизион.

2. «Эспаньол» — один из испанских ветеранов, который вместе с «Валенсией» делит четвертую строчку по количеству сезонов, проведенных в примере — сразу за великолепной тройкой, не знавшей понижения в классе («Барселона», «Реал», «Атлетик»).

3. «Сабадель» — представитель одной из каталонских провинций, чья знаменитая форма расцветки «арлекин» последний раз мелькнула в ла лиге в 1988 году.

4. «Ллейда» — еще один провинциал, исчезнувший с радаров примеры после сезона-1993/94.

5. «Химнастик» из Таррагоны (известный также как «Настик») — последняя из не «барселоно-эспаньольских» каталонских команд в высшем испанском дивизионе, из которого она вылетела в 2007 году.

6. «Европа» — исторический клуб из барселонского района Грасия, один из десяти клубов-создателей испанской ла лиги в 1929 году. Близость к истокам не помогла «Европе» — в 1931 году она покинула примеру и больше туда не возвращалась.

7. «Кондаль» — ныне несуществующий, этот барселонский клуб провел в примере лишь один сезон (1956/57), чтобы впоследствии влиться в структуру «Барселоны», объединившись с «сине-гранатовым» филиалом.

В этом году их стройное националистическое семиголосие — в действительности шестиголосие, на «Эспаньол» в вопросах независимости рассчитывать не приходится — было усилено восьмым голосом. Впервые в своей истории в примеру вышла «Жирона». Еще один стадион в пику Мадриду, еще одно каталонское дерби, первое из которых и состоялось накануне.

В ГОСТЯХ КАК ДОМА

Третий выездной матч «Барсы» в чемпионате и выездным то не назовешь — до соседней Жироны немногим больше 100 километров. Цвет формы хозяев — красно-белый — позволил гостям играть в привычной «сине-гранатовости» — сказка, а не выезд. Как дома.

Несмотря на то, что «Барса» пока идет в чемпионате без поражений, гостевые игры каталонцам удаются плохо. «Алавес» (0:2) держался до последнего, но во втором тайме пропустил дважды от Месси, «Хетафе» (1:2) вообще едва не победил «сине-гранатовых» (а в тот день «терракотовых»). От поездки в Жирону тоже стоило ждать проблем — новички играют бесстрашно, дома им уже удалось отобрать очки у «Атлетико» и «Малаги» (хотя у «анчоусов» их сейчас не отбирает только ленивый). Главный тренер хозяев Пабло Мачин готовил для гостей сюрпризы.

«ТЕБЕ СКОЛЬКО ЛЕТ ВООБЩЕ?»

Главным из которых был план по выключению из игры Лео Месси. Над этим обычно ломаются головы лучших тренеров мира, но план Мачина сработал — к Месси со стартового свистка приклеился Пабло Маффео, воспитанник «Эспаньола», которого к себе в академию забрал «Манчестер Сити», а затем отдал в аренду «Жироне» — практически, своему фарм-клубу (хозяева английского клуба этим летом приобрели контрольный пакет акций каталонцев). Маффео была дана сложнейшая задача — в каждый момент времени быть там, где Месси, причем, быть там быстрее, быть вместо него. Удивительно, но 20-летний защитник свою миссию выполнил.

Месси потерялся, оказался не готов к такой плотной опеке, а прыгать выше головы ему вчера явно не хотелось. Аргентинца впечатлила игра Маффео — после игры Пабло признался, что по ходу встречи Месси спросил у него: «Говорят, ты пришел в аренду из “Ман Сити”. Тебе сколько лет вообще?».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Funny story from Girona-Barca last night:<br><br>Maffeo revealed after that Messi asked him, 'Are you loaned from Man City? How old are you?' ?? <a href="https://t.co/igIkcAtq6Y">pic.twitter.com/igIkcAtq6Y</a></p>— Paul Morrissey (@Paul_Morrissey) <a href="https://twitter.com/Paul_Morrissey/status/911898973710934016">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Интернет не заставил себя долго ждать, предположив, что Маффео теперь будет сопровождать Месси повсюду. Фраза на рисунке: «Маффео, ну в самом деле, матч ведь уже закончился…».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">La ingeniosa viñeta de KAP sobre el marcaje de Maffeo a Messi<a href="https://t.co/z7hhX9aegL">https://t.co/z7hhX9aegL</a> <a href="https://t.co/3KDPvwvuJZ">pic.twitter.com/3KDPvwvuJZ</a></p>— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) <a href="https://twitter.com/mundodeportivo/status/911868210999382016">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БЕЙ СВОИХ, ЧТОБЫ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ

Добившись успеха в одном, хозяева не сумели преуспеть в другом — в защите своих ворот от собственных игроков. Это должно быть очень обидно — накрыть непроходимым колпаком лучшего игрока мира и забить при этом два автогола. Звучит невероятно, но «Жироне» это удалось. Адай в первом тайме, Ираисос во втором — и вот гости уже повели 2:0, хотя предпосылок для этого точно было меньше. Формула «бей своих, чтобы чужие боялись» не сработала — своих побили, чужие не испугались.

В середине второго тайма «Барса» наконец забила самостоятельно — роскошный пас Серджи Роберто превратил в гол Луис Суарес, в «отсутствие» Месси бывший самым активным игроком атаки. Опасные моменты возникали и у хозяев, но уверенно действовал тер Штеген, не позволивший трибунам, первые полчаса распевавшим песни про независимость, отпраздновать хоть один забитый мяч своей команды.

«Барса» победила в очередном дерби, но, в отличие от матчей против «Эспаньола», в этом дерби чувствовалось, что каталонское многоголосие звучит в унисон.