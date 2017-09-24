«Милан» на выезде проиграл «Сампдории»

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Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В начале встречи «Сампдория» получила право на пенальти, однако судья отменил его, посмотрев видеоповтор. Несмотря на это, на 72-й минуте Дуван Сапата открыл счёт в матче, а в концовке Рикардо Альварес закрепил победу генуэзской команды.

«Милан» (12 очков) занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, «Сампдория» (11) — шестая.