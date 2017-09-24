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24 сентября 2017, 16:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» на выезде проиграл «Сампдории»

«Милан» на выезде уступил «Сампдории» в матче шестого тура чемпионата Италии.

Милан на выезде уступил Сампдории в матче шестого тура чемпионата Италии. Увеличить
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Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В начале встречи «Сампдория» получила право на пенальти, однако судья отменил его, посмотрев видеоповтор. Несмотря на это, на 72-й минуте Дуван Сапата открыл счёт в матче, а в концовке Рикардо Альварес закрепил победу генуэзской команды.

«Милан» (12 очков) занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, «Сампдория» (11) — шестая.

24.09.2017 13:30 основной раунд: 6-й тур Luigi Ferraris
Сампдория 2:0 Милан
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Марко Джампаоло Винченцо Монтелла
Голы
72′ Дуван Сапата 91
90+1′ Рикардо Альварес 11
Составы
Кристиан Пуджони 1
Джанмарко Феррари 13
Иван Стринич 17
Бартош Берешински 24
Матиас Сильвестре 26
Эдгар Баррето 8
Фабио Квальярелла 27
Дуван Сапата 91
90′ Деннис Прат 18
Рикардо Альварес 11
90′ Лукас Торрейра 34
Леонардо Капецци 28
84′ Гастон Рамирес 90
Валерио Верре 21
99 Джанлуиджи Доннарумма 72′
13 Алессио Романьоли
17 Кристиан Сапата
19 Леонардо Бонуччи 83′
68 Рикардо Родригес
21 Лукас Билья
79 Франк Кессье
7 Никола Калинич
20 Иньяцио Абате 82′
11 Фабио Борини
5 Джакомо Бонавентура 78′
10 Хакан Чалханоглу
8 Хесус Хоакин Сусо 78′
63 Патрик Кутроне
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 0
7 Угловые 4
13 Фолы 17
5 Офсайды 8
Судьи
Главный судья Паоло Валери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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