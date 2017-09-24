«Милан» на выезде проиграл «Сампдории»
«Милан» на выезде уступил «Сампдории» в матче шестого тура чемпионата Италии.
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Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В начале встречи «Сампдория» получила право на пенальти, однако судья отменил его, посмотрев видеоповтор. Несмотря на это, на 72-й минуте Дуван Сапата открыл счёт в матче, а в концовке Рикардо Альварес закрепил победу генуэзской команды.
«Милан» (12 очков) занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, «Сампдория» (11) — шестая.
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Винченцо Монтелла
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|0
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|17
|5
|Офсайды
|8
Судьи
|Главный судья
|Паоло Валери (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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