Футболисты «Эспаньола» нанесли поражение «Депортиво» в 6-м туре чемпионата Испании
Футболисты «Эспаньола» на своем поле обыграли «Депортиво» в матче шестого тура чемпионата Испании.
Воскресная игра в Барселоне завершилась победой «Эспаньола» со счетом 4:1. В составе победителей дубль сделал Жерар Морено (72-я и 90-я минуты), первый гол форвард забил с пенальти. Еще один мяч забил Лео Баптистао (5). У «Депортиво» отличились Сельсо Борхес (53) и Алехандро Аррибас (22), отправивший мяч в собственные ворота.
Следующий матч «Эспаньол» проведет на выезде 1 октября против мадридского «Реала». «Депортиво» днем ранее примет «Хетафе».
|24.09.2017 13:00
|основной раунд: 6-й тур
|RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Главные тренеры
|Санчес Флорес Кике
|Мель Пепе
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|21
|5
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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