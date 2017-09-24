Футболисты «Эспаньола» нанесли поражение «Депортиво» в 6-м туре чемпионата Испании

Воскресная игра в Барселоне завершилась победой «Эспаньола» со счетом 4:1. В составе победителей дубль сделал Жерар Морено (72-я и 90-я минуты), первый гол форвард забил с пенальти. Еще один мяч забил Лео Баптистао (5). У «Депортиво» отличились Сельсо Борхес (53) и Алехандро Аррибас (22), отправивший мяч в собственные ворота.

Следующий матч «Эспаньол» проведет на выезде 1 октября против мадридского «Реала». «Депортиво» днем ранее примет «Хетафе».