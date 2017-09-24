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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31108115/
24 сентября 2017, 16:11 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Эспаньола» нанесли поражение «Депортиво» в 6-м туре чемпионата Испании

Футболисты «Эспаньола» на своем поле обыграли «Депортиво» в матче шестого тура чемпионата Испании.

Воскресная игра в Барселоне завершилась победой «Эспаньола» со счетом 4:1. В составе победителей дубль сделал Жерар Морено (72-я и 90-я минуты), первый гол форвард забил с пенальти. Еще один мяч забил Лео Баптистао (5). У «Депортиво» отличились Сельсо Борхес (53) и Алехандро Аррибас (22), отправивший мяч в собственные ворота.

Следующий матч «Эспаньол» проведет на выезде 1 октября против мадридского «Реала». «Депортиво» днем ранее примет «Хетафе».

24.09.2017 13:00 основной раунд: 6-й тур RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Эспаньол 4:1 Депортиво
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Санчес Флорес Кике Мель Пепе
Голы
5′ Каррилью Леу Баптистан (М. Виктор Санчес) 11
22′ Гарридо Алехандро Аррибас 14
72′ Херард Морено 7
90′ Херард Морено (Каррилью Леу Баптистан) 7
22 Сельсо Борхес (Луиш Карлуш Луизинью) 53′
Составы
Пау Лопес 1
Аарон Кариколь 3
Сильва Давид Лопес 15
Марио Эрмосо 22
75′ Мата Виктор Санчес 4
Серхи Дардер 25
Херард Морено 7
Каррилью Леу Баптистан 11
65′ Хосе Мануэль Хурадо 10
де ла Фуэнте Серхио Гарсия 9
70′ Папакули Диоп 20
Марк Рока 21
60′ Пабло Пьятти 19
Эстебан Гранеро 23
25 Костел Пантилимон
2 Хуан Франсиско Морено Хуанфран
14 Гарридо Алехандро Аррибас
16 Луиш Карлуш Луизинью 19′
24 Фабиан Шер
17 Федерико Вальверде
22 Сельсо Борхес
7 Перес Мартинес Лукас
8 Эмре Чолак 74′
19 Борха Валье
20 дос Сантос Торрес Гильерме 69′
10 Флорин Андоне
9 Федерико Картабия 85′
21 Алешандре Вилела Бруну Гама 90+3′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 21
5 Удары в створ 6
4 Угловые 6
16 Фолы 7
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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